Сотрудники горсовета Рустави пожаловались на давление из-за политических взглядов

12 ноября 2022, 08:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники городского совета Рустави провели акцию протеста, на которой пожаловались на давление со стороны председателя горсовета Нодара Шерозии из-за различий в политических взглядах. Трудовая инспекция наложила на горсовет штраф, а Шерозия отверг обвинения в свой адрес.

Как сообщал "Кавказский узел", в Грузии, как оппозиционеры, так и члены правящей партии "Грузинская мечта" периодически жалуются на давление и преследование со стороны оппонентов. Так, 22 сентября 2022 года два активиста оппозиционного "Единого национального движения" получили ножевые ранения во время агитации в Дманиси. Представители оппозиции возложили ответственность за нападение на правящую партию. Однако "Грузинская мечта" отвергла свою причастность к нападению. Позже полиция задержала подозреваемого. Оппозиционеры указали, что он является сыном кандидата от "Грузинской мечты".

По словам сотрудников городского собрания Рустави, у них возникли разногласия с председателем собрания Нодаром Шерозией из-за отличий в политических взглядах, из-за чего они необоснованно стали подвергаться дисциплинарным взысканиям. По их словам, помимо ограничения служебных обязанностей, давление также проявлялось в виде ограничения на отпуск топлива и условий использования служебных автомобилей.

Сотрудники горсовета провели акцию протеста перед его зданием. Городской совет Рустави состоит из 35 депутатов. Из них 16 депутатов – от оппозиционного "Единого национального движения". От правящей партии "Грузинская мечта" также 16 депутатов. От партии "За Грузию", которую создал бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария – 3 депутата, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Телеканал также опубликовал репортаж, на кадрах которого показаны несколько десятков людей, которые в несколько рядов стоят перед зданием, на ступеньках перед парадным входом.

Руководство горсовета Рустави заявило, что утверждения сотрудников о давлении необоснованные. В администрацию прибыл инспектор труда. Трудовая инспекция начала расследование по жалобам сотрудников горсовета. В результате инспектор выявил нарушения трудового законодательства и оштрафовал городскую администрацию Рустави.

Председатель горсовета Рустави Нодар Шерозия является членом партии "За Грузию". Он отверг обвинения в свой адрес. Партия "За Грузию" заявила, что обжалует решение трудовой инспекции. А партия власти "Грузинская мечта" потребовала отставки председателя горсовета Рустави, сообщил телеканал.

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