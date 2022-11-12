Трое полицейских на Ставрополье заподозрены в торговле наркотиками

12 ноября 2022, 07:31

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Замначальника полиции, начальник уголовного розыска и оперуполномоченный ОМВД по Минераловодскому городскому округу пытались добиться от местного жителя признания в преступлениях, которых он не совершал, и в качестве вознаграждения продали ему наркотики, считают следователи.

По версии следствия, в августе и сентябретекущего года замначальника полиции, начальник уголовного розыска и оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД по Минераловодскому городскому округу, чтобы улучшить показатели своей работы по раскрываемости преступлений, пытались добиться от жителя Минеральных Вод признания в преступлениях, которых он не совершал. В качестве вознаграждения силовики сбыли ему более 0,8 грамма наркотиков.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об их аресте. Им вменяется превышение должностных полномочий и незаконный сбыт наркотиков, сообщило 11 ноября на своем сайте следственное управление СКР по Ставропольскому краю.

Комментариев от представителей задержанных относительно версии следствия не поступало. На 07.30 мск 12 ноября на сайте МВД по Ставрополью нет комментариев относительно задержания троих полицейских из Минеральных Вод по делу о торговле наркотиками.

"Кавказский узел" также писал, что 25 мая стало известно, что высокопоставленный полицейский на Ставрополье заподозрен в коррупции. Во версии следствия, заместитель начальника главка МВД по Ставропольскому краю получил взятки от трех подчиненных, пообещав им содействие в решении вопроса о выезде в служебные командировки.

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