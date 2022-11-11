ЦИК Армении назначил даты местных выборов

11 ноября 2022, 22:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выборы в органы местного самоуправления пройдут 26 марта, 11 июня и 29 октября 2023 года, сообщил Центризбирком Армении.

Как писал "Кавказский узел", в 12 из 38 общин в Армении, где 5 декабря 2021 года прошло голосование на местных выборах, наибольшее число голосов набрали представители оппозиции. Также на выборах в Совет старейшин Ванадзора наибольшее число избирателей (38,71%) проголосовало за оппозиционный блок действующего мэра Мамикона Асланяна, тогда как правящая партия "Гражданский договор" набрала там 25,06% голосов. Местные выборы в Армении продемонстрировали снижение рейтинга правящей партии, но общую расстановку политических сил в стране они не изменили из-за случаев перехода кандидатами из одной партии в другую, отметили тогда опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Центральная избирательная комиссия Армении на сегодняшнем заседании утвердила даты проведения местных выборов 2023 года. Очередные выборы в органы местного самоуправления пройдут 26 марта, 11 июня и 29 октября 2023 года. Данное решение не касается выборов в Совет старейшин Еревана, порядок проведения которого определяется правительством, сообщила сегодня пресс-служба ЦИК Армении на своем сайте.

Члены ЦИК также утвердили упрощенные требования к членам окружных комиссий, в соответствии с новым Избирательным кодексом. В состав окружных избирательных комиссий могут войти граждане Республики Армения, обладающие избирательными правами и имеющие высшие образование, не занимающиеся публичной политической деятельностью, указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что депутаты от блока "Мой шаг" проголосовали за поправки в Избирательный кодекс, которые снижают порог входа в парламент для партий и увеличивают для партийных блоков. Оппозиция не приняла участия в голосовании. Принятые поправки не применялись на парламентские выборы, указал один из соавторов законопроекта.

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