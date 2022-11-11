11 ноября 2022, 10:23
Пользователь соцсети из Краснодара осужден за оправдание и пропаганду терроризма
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Суд в Ростове-на-Дону вынес решение оштрафовать Адама Басте за публикацию в соцсети комментариев, оправдывающих терроризм.
Судом установлено, что в сентябре и октябре 2021 года в Краснодаре подсудимый посредством мобильного телефона разместил на своей странице в соцсети четыре текстовых комментария, содержащих публичное оправдание терроризма, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.
Мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей. Учитывая срок задержания и содержания Басте под стражей, суд освободил его от выплаты штрафа, сказано в сообщении, опубликованном 10 ноября в Telegram-канале Южного окружного военного суда.
"Кавказский узел" ранее писал, что 10 ноября в Краснодаре после обыска был задержан активист Андрей Россиев. Следственные мероприятия связаны с его публикациями в интернете, в частности со статьями о "фейках" про российскую армию (статья 207.3 УК) и о возбуждении ненависти или вражды через интернет с угрозой применения насилия (пункт "а" части 2 статьи 282 УК).
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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"