Пользователь соцсети из Краснодара осужден за оправдание и пропаганду терроризма

11 ноября 2022, 10:23

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Суд в Ростове-на-Дону вынес решение оштрафовать Адама Басте за публикацию в соцсети комментариев, оправдывающих терроризм.

Судом установлено, что в сентябре и октябре 2021 года в Краснодаре подсудимый посредством мобильного телефона разместил на своей странице в соцсети четыре текстовых комментария, содержащих публичное оправдание терроризма, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей. Учитывая срок задержания и содержания Басте под стражей, суд освободил его от выплаты штрафа, сказано в сообщении, опубликованном 10 ноября в Telegram-канале Южного окружного военного суда.