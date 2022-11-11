В трех регионах юга России резко подорожали земельные участки

11 ноября 2022, 12:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дагестан, Ставропольский и Краснодарский края вошли в топ-10 рейтинга российских регионов, где за год больше всего поднялись цены на участки под индивидуальное жилищное строительство.

Как писал "Кавказский узел", к октябрю три региона Юга России - Волгоградская область, Ставропольский край и Дагестан - вошли в топ рейтинга по росту цен на загородное жилье. Рост цен в Волгоградской области составил более 14%, в Ставропольском крае - на 7,1%, в Дагестане - на 4%.

В Дагестане за год участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) подорожали на 44%, и в среднем участок стоит 850 тысяч рублей, со ссылкой на данные "Авито Недвижимость" пишет РБК. Республика заняла второе место в рейтинге регионов по росту стоимости земли под ИЖС. Более быстрые темпы роста показала только Калининградская область, где цены за год выросли на 50%.

В Ставропольском крае участки подорожали на 36,4% - четвертое место рейтинга, сами участки в среднем стоят 750 тысяч рублей.

На Кубани цены выросли на треть (33,3% - шестое место рейтинга), но участки стоят ощутимо дороже - 1,6 млн рублей.

Цена на землю в Ростовской области выросла не сильно, однако сами участки в среднем стоят 1,3 миллиона рублей,

В Ростове-на-дону земля под частные дома подорожала на 7,5% и стоит в среднем почти 1,3 млн рублей. Это дороже, чем в Подмосковье, где в среднем участок можно купить за 1,2 млн рублей, отмечают авторы Telegram-канала "Акценты Юга" в посте, опубликованном 10 ноября.

В целом в России за год средняя стоимость частных домов и дач выросла примерно на 20–35%. "В этом году на 22% поднялась стоимость индивидуального жилья в РФ. Это логично, поскольку рынки малоэтажного и многоэтажного жилья взаимосвязаны. В 2021 году малоэтажное жилье было более дешевым, его было выгоднее покупать. Сейчас стоимость частного жилья догоняет многоэтажки. Год назад покупка земельного участка была гораздо дешевле, теперь этот показатель тоже вырос практически в два раза. Кроме того, не нужно забывать и о том, что выросла стоимость стройматериалов. Сейчас ИЖС дорожает и становится более конкурентоспособным по отношению к квартирам", - цитирует генерального директора консалтинговой компании Macon Илью Володько "Деловая газета. Юг".

Володько отметил, что такая тенденция наблюдается в целом на юге России. "В среднем стоимость одной сотки земли в регионе (в зависимости от расположения и иных факторов) еще 1,5 года составляла порядка 500 тыс. рублей, сегодня этот показатель составляет 1 млн рублей, т.е. вырос в два раза, как и выросла стоимость многоэтажного жилья. И это мы еще не учитываем себестоимость строительства, которая тоже выросла существенно", - сказал он.

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