Азербайджанский посол вызван в МИД Ирана

11 ноября 2022, 06:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Министерство иностранных дел Ирана выразило послу Азербайджана Али Ализаде возмущение из-за "недружественных публикаций" в медиа.

Как информировал "Кавказский узел", отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре и начале ноября обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности: азербайджанские спецслужбы обвинили Тегеран в создании незаконного вооруженного формирования в Азербайджане, а Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, который унес жизни 15 человек.

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде вызван в министерство иностранных дел страны в связи с появлением в азербайджанских средствах массовой информации "недружественных публикаций".

С азербайджанским дипломатом беседовал помощник министра. Он высказал Ализаде недовольство "антииранскими публикациями" и потребовал пресечь их появление. В свою очередь посол "выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации", сообщило вечером 10 ноября официальное информагентство Исламской Республики (IRNA).

Министерство иностранных дел Азербайджана по состоянию на 6.15 мск сегодня не прокомментировало вызов посла в МИД Ирана ни на своем сайте, ни в Twitter. В Twitter Али Ализаде также нет публикаций на этот счет.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.