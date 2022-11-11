МВД Азербайджана пригрозило оппозиционерам разгоном митинга

11 ноября 2022, 03:50

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Полиция в Баку готовится пресечь анонсированную на 11 ноября акцию протеста, заявил представитель МВД. Представитель Партии народного фронта Азербайджана, в свою очередь, призвал сторонников выйти на митинг.

Как писал "Кавказский узел", власти Баку отказали Партии народного фронта Азербайджана в согласовании намеченной на 11 ноября акции с требованиями свободы собраний, освобождения политзаключенных, проведения свободных выборов и демократических реформ. Оппозиционеры сочли отказ противоречащим Конституции.

Полицейские не позволят оппозиционерам провести в Баку акцию 11 ноября, поскольку власти столицы признали ее "нецелесообразной", заявил начальник пресс-службы МВД Азербайджана Зейни Гусейнов.

Представитель ведомства отметил, что организаторы акции, вопреки позиции властей, "настаивают на ее проведении", передало 10 ноября информагентство АПА.

Оппозиционерам прежде разрешали "подобные акции", однако они "пытались нарушить общественный порядок, мешали движению граждан и транспорта", добавил он.

По словам представителя МВД, участники акции 11 ноября смогут избежать административного наказания, если подчиняться требованиям полиции и согласятся удалиться с территории. "Ответственность за любое возможное незаконное действие лежит на организаторах", цитирует слова Гусейнова Report.

Оппозиционеры, несмотря на заявление МВД, намерены выйти на акцию в Баку 11 ноября. Член президиума ПНФА Вахид Магеррамли вечером 10 ноября опубликовал на своей странице в Facebook* два поста с призывом выйти на митинг, отметив в одной из публикаций свое "праздничное настроение" в преддверии этого события.

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