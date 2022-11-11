Угрозы и аресты: как Баку борется с пацифистами

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские силовики с конца 2020 года угрожают и арестовывают местных активистов, выступающих против войны и за мирные инициативы. О нескольких таких историях преследования инакомыслящих и о том, как на проблему смотрят сами активисты - рассказывают журналисты Meydan TV.

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Материал подготовлен на основе публикации «Предупреждения, аресты, нарушения прав. Как алиевская власть борется с антимилитаристами», размещенной сегодня на Meydan.TV

Одной из проблем, волнующих азербайджанских общественно-политических активистов с конца 2020 года, являются преследования, которым подвергаются люди, выступающие против войны и озвучивающие мирные призывы. Два года назад, во время 44-дневной армяно-азербайджанской войны те, кто высказывали антивоенную позицию, подвергались преследованию со стороны правоохранительных органов. Тенденция продолжается и по сей день.

20 сентября 2022 года политический активист, председатель Движения «Демократия 1918» Ахмед Мамедли был приговорен Сабаильским районным судом к 30 суткам административного ареста за «неподчинение законным требованиям сотрудника полиции и «мелкое хулиганство». Мамедли же заявил, что на самом деле его арестовали за посты в соцсетях, в которых он призывает к миру и критикует президента страны.

«Мир – это монополия президента»

«Когда начались столкновения [с Арменией] на границе, я назвал Ильхама Алиева главным виновником этих столкновений у себя в постах в Фейсбуке и в Твиттере, ­- рассказал Ахмед Мамедли Мейдан ТВ уже после освобождения. - Я написал, что вся ответственность за нарушение границы лежит на Ильхаме Алиеве. Он несет за это ответственность не только перед азербайджанским, но и перед армянским народом. Дальше я написал несколько твитов–обращений к азербайджанскому народу: «Не верьте человеку, который отнимает у вас все права, лишает всех фундаментальных прав. Чем больше вы будете к нему привязываться, тем больше он будет вас подавлять».

В ночь на 13 сентября этого года между вооруженными силами Армении и Азербайджана начались боевые столкновения, в результате которых были погибшие и раненые. Действия развернулись за пределами Нагорного Карабаха. Армения и Азербайджан обменялись тогда взаимными обвинениями в эскалации конфликта.

Министерство обороны Азербайджана 16 сентября сообщило о гибели 77 азербайджанских военнослужащих в ходе столкновений. По словам премьер-министра Пашиняна, с армянской стороны погибли 105 человек. Никол Пашинян заявил тогда, что «Азербайджан в результате последнего нападения (в ночь с 12 на 13 сентября) оккупировал 10 квадратных километров территории Армении. Официальный Баку же назвал это «справедливым восстановлением реальной границы между двумя странами».

«В то время, когда те, кто столкнулся с ужасами войны, потерял своих близких, выступают против нынешних боевых столкновений, сидящие за своей клавиатурой кровопийцы, толкают людей на смерть. НЕТ ВОЙНЕ!», «Ильхам Алиев, это диктатор, чьи руки обагрены кровью. Это ведь не так сложно понять», - такие посты опубликовал на своей странице в Фейсбуке Ахмед Мамедли 17 и 19 сентября.

20 сентября его задержали.

“На улице Ислама Сафарли меня остановили пятеро полицейских, одетых в гражданское. Я отдал свой смартфон моему соратнику Самиру Султанову, так они и его задержали и силой отняли у него мой телефон. Меня отвезли в 9-е отделение полиции. Там у меня потребовали разблочить телефон. Хотели, чтобы я своей рукой стер свои посты и таким образом как бы продемонстрировал, что отказываюсь от своей позиции. Я не стал этого делать. Поэтому на меня составили протокол и отправили в Сабаильский районный суд”, – рассказал Ахмед Мамедли Мейдан ТВ.

После настояний активиста ему был назначен государственный защитник.

“И даже назначенный государством адвокат счел выдвинутые против меня обвинения абсурдными. Но суд не рассмотрел никакие доказательства, включая видео, и я получил административный срок. В тюрьме я не сталкивался с насилием, но через посредников получал разного рода предложения. В частности, мне предлагали, мол, продолжай критиковать правительство, это не проблема, можешь даже руководство страны критиковать, но есть такие темы, на которые можем говорить только мы, а именно – дружба народов и мир”, – продолжает свой рассказ Мамедли.

21 сентября, когда повсюду отмечался Международный день мира, Ахмед Мамедли объявил в тюрьме голодовку в знак протеста против своего несправедливого ареста.

“Мир – монополия президента Ильхама Алиева, и он не хочет, чтобы кто-то в это вмешивался”, – заявляет активист.

“Ильхам Алиев годами ведет “мирные переговоры” (именно так, в кавычках), но об этом ничего не известно ни общественности, ни его оппонентам. В публичное пространство попадает лишь манипулятивная информация, что, якобы, Азербайджан предпринимает попытки к миру, но ничего не получается. Но мы не знаем, в чем заключается роль лично Ильхама Алиева в воцарении мира. Может, он, как и все авторитарные правители, сам заинтересован в том, чтобы в его стране существовали горячие точки, чтобы страна постоянно находилась в состоянии войны и внимание людей никогда не переключалось бы на внутренние вопросы. Он постоянно ищет внешнего врага, потому что иначе не сможет противостоять внутренним проблемам. Поэтому и не желает существования никакого альтернативного мирного дискурса, кроме того, что ведет он сам. И если кто-то, кроме него, выступает с мирными предложениями или требованиями, или же без его ведома кооперируется с армянским сообществом и организациями для стимулирования мирных процессов на Южном Кавказе, то Алиеву это невыгодно. Потому он всячески этому препятствует”, – полагает Мамедли.

Санкция на инакомыслие

Ахмед Мамедли далеко не первый и единственный в Азербайджане, кто столкнулся с преследованием за призывы к миру.

Гражданский активист Рустам Исмаилбейли был вызван в Генеральную прокуратуру после того, как поделился в Twitter цитатой Мустафы Кемаля Ататюрка: “Пока нет угрозы свободе народа, начинать войну – преступление”.

Из-за этого антивоенного твита 4 августа нынешнего года Рустаму Исмаилбейли было сделано официальное предупреждение на основании статьи 22 закона “О прокуратуре”.

“Мой пост с цитатой Ататюрка был посвящен тому, что даже спустя два года после второй карабахской войны и подписания мирного заявления то и дело вновь вспыхивают противостояния и бои между двумя странами и растет недовольство всем этим. Тем же вечером мне позвонили и вызвали в прокуратуру, не объясняя причину, - рассказывает Исмаилбейли Мейдан ТВ. - Наутро я отправился туда вместе со своим адвокатом Агилем Лаиджем. В прокуратуре меня расспрашивали об этой самой цитате, в которой они углядели угрозу национальной безопасности. Я сказал, что не утверждаю, что Азербайджан начал войну, а просто выступаю против бесконечных военных действий. Но это мое объяснение ничего не изменило – они сделали мне предупреждение, согласно полученному заранее поручению”.

Он уверен, что азербайджанские власти не желают, чтобы в обществе звучали альтернативные мнения, выходящие за рамки мирной политики, продвигаемой самим правительством.

“Главное, чего они добиваются – это отсутствие любого инакомыслия, альтернативного дискурса. Если государство ведет какую-то пропаганду, то ты не должен высказываться против. Они стремятся не допустить распространения мнений, отличающихся от их официальной пропаганды, оказывают давление на тех, кто выступает против риторики и действий правительства. Власти намерены наложить санкцию на инакомыслие по поводу мирной политики”.

Рустам Исмаилбейли говорит, что, начиная с прихода к власти экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева и вплоть до сегодняшнего дня, когда страной правит его сын, здесь остается невозможным нормальное существование различных мнений на эту тему. Точнее – мнений, отличающихся от мнения властей. Государство требует, чтобы все поголовно относились к теме мира точно так же, как оно само.

“Они тратят миллионы на предназначенную для народа пропаганду. И народ, подпавший под влияние этой пропаганды, считает предателями родины тех, кто озвучивает альтернативные мнения”.

Что значит мир для азербайджанских властей?

Активист Гияс Ибрагимов, оказавшийся в службе госбезопасности осенью 2020 года из-за своих антивоенных постов, также объясняет причину давлений и преследований различиями в понимании мира.

“В 2020 году лишь немногочисленная, маргинальная группа выступала против войны. Мало кто на тот момент был против проводимой государством политики. Потому что в военное время выступать против этого требовало смелости. Да и в целом люди действительно поддерживали действия государства во время войны, и их можно было понять, потому что речь шла о возвращении оккупированных территорий. И власти могли спокойно давить на тебя, аргументируя это тем, что, дескать, народ недоволен моей антивоенной позицией”, – говорит Ибрагимов.

Сейчас, по мнению активиста, ситуация изменилась, но попытки заставить замолчать тех, что высказывает альтернативную позицию на монополизированную Ильхамом Алиевым тему мира, продолжаются.

“В 2022 году противников войны стало уже больше. В отличие от 2020 года, тема мира вошла в официальную повестку государства. Но на фоне мирных переговоров на армяно-азербайджанской границе случаются новые противостояния, самое серьезное из которых произошло 13 сентября и показало, насколько наивно было ожидать мирного соглашения после войны 2020-го. И пусть даже все хотят мира, но их представления о мире разнятся. Мир, воцарения которого желает ряд активистов в лице Ахмеда Мамедли, основан на определенной идеологии, и это противоречит внутренней и внешней политике властей. Это мешает правительству, и те, кто создают такие помехи, сталкиваются с серьезными преследованиями. На данный момент власти открыто демонстрируют свои намерения. Дают понять, что лишь глава государства может решать, каким именно будет мир. А те, кто думает иначе, будут подвергаться давлению”.

“Власти нарушают свободу выражения”

Преследование за мирные призывы является нарушением права на свободу высказываний, сообщил Мейдан ТВ правозащитник Расул Джафаров.

“И конституция нашей страны, и подписанные нами международные конвенции (в частности, 10-я статья Европейской конвенции по правам человека) гарантируют право на свободу высказывания. Свобода высказывания может быть ограничена лишь в предусмотренных законодательством случаях. И мирные призывы к таким случаям не относятся. Поэтому преследования за пропаганду мира и призывы к миру недопустимы по закону. Если кто-то столкнулся с давлением за такие призывы, он может обратиться в местные суды. А если местные судебные инстанции не удовлетворят его жалобу, то можно обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ)”, – объясняет Джафаров.

Местные правозащитники подчеркивают, что азербайджанское правительство грубо нарушает право на свободу выражения. Эти их утверждения отражены также и в отчетах, посвященных нарушению прав и свобод.

Так, согласно отчету Института демократических инициатив, в 2021 году шесть человек в Азербайджане были привлечены к уголовной ответственности за публикации в социальных сетях. В отчете говорится, что “государственные структуры, здоупотребляя своими полномочиями, позволяют себе нелигитимные вмешательства в свободу высказывания”.

“То, что в 2021 году шестеро человек были привлечены к уголовной ответственности за публикация в соцсетях, означает, что по сравнению с прошлыми годами в плане свободы высказывания нет никаких подвижек. До сих пор ЕПСЧ принял в отношении Азербайджана 16 решений, касающихся нарушения права на свободу высказывания. По этому показателю Азербайджан находится на третьем месте в списке ЕСПЧ”, – отмечается в отчете функционирующей девять лет организации.

“Human Rights House Foundation” обратилось к правительству Азербайджана с призывом “немедленно положить конец угрозам и насилию” на почве высказываний. Центр мониторинга выборов и обучения демократии регулярно напоминает, что право на свободу высказывания граждан Азербайджана должно охраняться конституцией страны и подписанными страной международными конвенциями, включая Европейскую конвенцию по правам и свободам и Международный пакт о гражданских и политических правах.

А договор о мире все еще не подписан

Последняя крупномасштабная война между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября 2020 года. В этой войне, продлившейся 44 дня и названной второй карабахской, с обеих сторон погибли, в общей сложности, свыше 6 тысяч человек. Азербайджан восстановил контроль над частью нагорно-карабахского региона и семью прилегающих к нему районов. 10 ноября 2022 года лидеры Армении, Азербайджана и России подписали трехстороннее заявление о прекращении огня. После этого в Лачинском коридоре и в Карабахе были размещены российские миротворцы. И хотя заявление предполагало подписание мирного договора, но этого не происходит вот уже два года. Как азербайджанская, так и армянская сторона время от времени высказываются в пользу мира, но все никак не могут прийти к соглашению. И в том, что этот процесс затягивается официальные Баку и Ереван обвиняют друг друга, и возлагают друг на друга ответственность за периодические возникающие между странами обострения.

Как слово “мир” понимается в мире

Слово “мир” понимается как дружба и гармония в обществе, где отсутствуют вражда и насилие. В социальном смысле под миром обычно подразумевают отсутствие войны, а также отсутствие риска насилия между отдельными лицами и группами. По подсчетам НАТО, после 1945 года в мир пребывал в состоянии мира (то есть, без каких-либо войн) в общей сложности лишь 26 дней.

“Несмотря на давление, мирные призывы продолжаются”

В тюрьме у Ахмеда Мамедли требовали больше не писать посты о мире, и в случае неповиновения пригрозили отправкой в армию.

Между тем Ахмед Мамедли намерен продолжать призывы к миру.

“Ради этого я отказался от предложенной мне в тюрьме спокойной жизни. В то же время я учитываю и давление, которое, возможно, станут оказываться на меня будущем. Не только я сам, но и возглавляемое мною движение “Демократия 1918” также является сторонником мира и дружбы между народами, и мы будем продолжать выступать с такими призывами на антисистемном фронте”, – заявляет он.

Ахмед Мамедли призывает власти Азербайджана раз и навсегда прекратить давление на пацифистов и антимилитаристов.

P.S. Корреспондент Мейдан ТВ попыталась взять комментарии у членов парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, комитета обороны, безопасности и борьбы с коррупцией и комитета по правам человека. 70% депутатов, являющихся членами этих комитетов, вообще не ответили на звонок журналиста. Остальные же отказались отвечать на заданный вопрос.

При поддержке “Медиасети”