Вакцина COVID-19. Фото: https://yakutskcity.ru

10 ноября 2022, 13:43

Сотрудницы больницы на Кубани осуждены за фиктивную вакцинацию

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Темрюкский районный суд признал виновными врача-терапевта и медсестру амбулатории местной районной больницы во взяточничестве за проведение фиктивной вакцинации от COVID-19. Обе получили условные сроки.

Сотрудницы Темрюкской ЦРБ осуждены за получение взятки за проведение фиктивной вакцинации от COVID-19. Они признаны виновными во взяточничестве (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК России). "С учетом всех обстоятельств дела им назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет условно", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2021 года врач из Туапсе была заподозрена в подделке сертификатов вакцинации. По данным следствия, за две тысячи рублей терапевт вносила в федеральную базу ложные сведения о прививках от коронавируса после имитации введения вакцины.

Напомним, что в Краснодарском крае действовали довольно жесткие антиковидные требования. В частности, туристы не могли заселиться в гостиницы, санатории и пансионаты без отрицательного результата теста на коронавирус, а также сертификата о вакцинации.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Больница Горячего Ключа перепрофилирована под ковидный госпиталь", "Туроператоры сообщили о двукратном снижении продаж туров на Кубань", "Краснодарцы раскритиковали организацию вакцинации от COVID-19".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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