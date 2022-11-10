Сотрудницы больницы на Кубани осуждены за фиктивную вакцинацию

10 ноября 2022, 13:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Темрюкский районный суд признал виновными врача-терапевта и медсестру амбулатории местной районной больницы во взяточничестве за проведение фиктивной вакцинации от COVID-19. Обе получили условные сроки.

Сотрудницы Темрюкской ЦРБ осуждены за получение взятки за проведение фиктивной вакцинации от COVID-19. Они признаны виновными во взяточничестве (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК России). "С учетом всех обстоятельств дела им назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет условно", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2021 года врач из Туапсе была заподозрена в подделке сертификатов вакцинации. По данным следствия, за две тысячи рублей терапевт вносила в федеральную базу ложные сведения о прививках от коронавируса после имитации введения вакцины.

Напомним, что в Краснодарском крае действовали довольно жесткие антиковидные требования. В частности, туристы не могли заселиться в гостиницы, санатории и пансионаты без отрицательного результата теста на коронавирус, а также сертификата о вакцинации.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.