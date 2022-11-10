Застройщик в Кабардино-Балкарии заподозрен в крупном мошенничестве

10 ноября 2022, 13:38

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Гендиректор строительной фирмы в Кабардино-Балкарии подозревается в многомиллионном мошенничестве и незаконном привлечении средств дольщиков.

По данным следствия, застройщик в 2018 году получил от местного жителя 98 млн рублей по договору инвестирования средств в строительство жилого дома в Нальчике и обязался отдать инвестору 60% прибыли от продажи жилья. После сдачи дома в эксплуатацию глава стройфирмы продал 92 квартиры, но деньги присвоил. Кроме того, для возведения этого жилого дома он привлек свыше 187 млн рублей от дольщиков, но не оформил с ними договоры участия в долевом строительстве, сообщили в управлении МВД по Кабардино-Балкарии.

В отношении генерального директора стройфирмы расследуется дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 200.3 УК России (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...), пишет сегодня со ссылкой на ведомство "Интерфакс".

Пост с такой же информацией опубликован в Instagram* в паблике 07.news, насчитывающем 215 тысяч подписчиков. За три часа пост набрал 123 отметки "нравится" и 10 комментариев. "Это администрация с ними так хорошо работает. У людей человечности не осталось, к сожалению", - пишет пользователь под ником madina9189. "Почему нет фамилии [подозреваемого]??", - возмутился rrrr0511. "Интересно, есть добросовестные застройщики в нашей республике?", - задается вопросом muhammad.al.fajr. "Добросовестных в этом бизнесе нет, людей дурят и разводят своими сказками о будущем", - считает valusha__07.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле застройщик в Кабардино-Балкарии был заподозрен в нарушении закона о долевом строительстве. По данным МВД, он собрал деньги с 58 человек на возведение дома в Нальчике, не заключив с ними договоры.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.