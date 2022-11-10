Замначальника госавтоинспекции в Адыгее получил 13 лет колонии за взятки

10 ноября 2022, 10:31

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Бывший заместитель начальника управления ГИБДД по Адыгее признан виновным в получении взяток почти на 2,5 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2021 года заместитель начальника управления ГИБДД МВД по Адыгее был арестован по обвинению в получении крупной взятки от находящихся в его подчинении сотрудников. В январе дело дошло до суда.

Судом установлено, что с апреля 2018 года по июнь 2021 года бывший заместитель начальника УГИБДД республики систематически получал взятки за попустительство по службе от подчиненных ему сотрудников. Всего сумма взяток составила 2 миллиона 490 тысяч рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета по Адыгее.

Бывший полицейский признан виновным по ст. 290 УК России (получение взятки в виде денег за попустительство по службе), в том числе в семи преступлениях, предусмотренных п. "в" частью пятой этой статьи (получение взятки в крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 20 млн рублей. Он также лишен звания полковник полиции и права занимать определенные должности сроком в течение восьми лет, сказано в сообщении, опубликованном 9 ноября на сайте ведомства.

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