Сотрудник УФСИН осужден в Астрахани за пособничество Алханову

10 ноября 2022, 09:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Астрахани приговорил к восьми годам и шести месяцам заключения сотрудника УФСИН Дениса Кухтина, признав его виновным в пособничестве уроженцу Чечни Магомеду Алханову сбежать из-под стражи.

Как сообщал "Кавказский узел", Магомед Алханов 26 октября 2021 года сбежал из-под стражи во время прохождения медэкспертизы в отделении психиатрической больницы в Астрахани. Силовики объявили его в федеральный розыск, а управление ФСИН пообещало награду в 100 тысяч рублей за помощь в его поисках. 2 ноября 2021 года он был задержан. 3 ноября стало известно о задержании сотрудника УФСИН, который, по версии следствия, помог Алханову совершить побег за взятку в миллион рублей.

Магомеду Алханову, в частности, вменяется причастность к нападению на псковских десантников в Чечне. В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справочном материале "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники", опубликованном на "Кавказском узле".

Кировский районный суд Астрахани вынес решение по делу сотрудника СИЗО-1 УФСИН по Астраханской области Дениса Кухтина, который, по версии следствия, помог совершить побег Магомеду Алханову. Суд приговорил Кухтина к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в 8 млн рублей и лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 5 лет, сообщил вечером 9 ноября на своем сайте Следком.

Суд признал Кухтина виновным в получении мелкой взятки, превышении должностных полномочий, покушении на получение взятки в особо крупном размере и в пособничестве в совершении побега, сказано в сообщении.

По версии следствия, с 20 по 26 октября 2021 года Кухтин, который работал младшим инспектором в СИЗО-1, через посредника получил от Алханова взятку за передачу мобильного телефона. Кроме того, он покушался на получение от Алханова взятки в размере 1 млн рублей за пособничество в побеге.

Комментариев от представителей Дениса Кухтина относительно приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 4 ноября 2021 года пользователи соцсетей усомнились в версии силовиков о побеге Магомеда Алханова. Они тогда заявили, что сведения, что сотрудник УФСИН получил взятку от Алханова и помог ему сбежать из психбольницы в Астрахани, выглядят неправдоподобно, так как Алханов был под стражей и не мог иметь при себе деньги. Также выглядит странным, что он был пойман в местном кафе, хотя логичнее было бы уехать из города.

Напомним, Магомед Алханов ранее был осужден на 10 лет за участие в незаконном вооруженном формировании, приготовление к теракту и незаконный оборот оружия и боеприпасов. После выхода из колонии он уехал в Санкт-Петербург и три года находился под надзором. Затем "спокойно перемещался по стране, ездил на автомобиле, и претензий со стороны правоохранителей не было", рассказала 3 сентября 2021 года корреспонденту "Кавказского узла" супруга Алханова.

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