Дагестанцы берут все больше ипотечных кредитов

10 ноября 2022, 03:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За год сумма кредитов, которые банки выдали жителям республики, выросла на 15%, отметил Банк России. В основном рост произошел за счет увеличения объема ипотечных кредитов.

"Кавказский узел" сообщал, что Дагестан оказался в аутсайдерах общероссийского рейтинга по доступности ипотечного жилья. По данным экспертов, лишь 9,2% семей в республике могут приобрести двухкомнатную квартиру в ипотеку. При этом республика входит в число лидеров среди регионов по росту цен на жилье.

В целом портфель кредитов, выданных банками в Дагестане на начало октября с начала года, составил 116,2 млрд рублей. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в релизе, опубликованном 9 ноября на сайте Центробанка.

«Основной вклад в прирост розничного кредитного портфеля в республике внес ипотечный сегмент, в том числе за счет действия льготных госпрограмм. За год он вырос на 22,8%. Жители Дагестана взяли в банках ипотечных кредитов на общую сумму более 56,5 млрд рублей», – отметил управляющий отделением Банка России в Дагестане Мурад Идрисов, слова которого приводятся в релизе.

При этом динамика рост потребительского кредитования был сдержаннее, прирост составил 9% в годовом выражении, а общая сумма достигла 59,7 млрд рублей.

Объем средств клиентов, привлеченных банками в Дагестане, на 1 октября составил 128,5 млрд рублей, увеличившись за год на 12,6% (северокавказский показатель +11%, общероссийский +5,5%,). Это произошло в основном за счет роста остатков средств на счетах физических лиц. Положительная динамика обусловлена доверием жителей региона традиционным способам накопления средств, привлекательными ставками и гарантированностью банковских вкладов, считают в ЦБ России.

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