Житель Нальчика заподозрен в дискредитации военных

09 ноября 2022, 19:20

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Протокол по статье о дискредитации российской армии составлен на Инала Бамбетова, дело поступило в Нальчикский городской суд.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций стали привлекаться к ответственности по ней. Так, Нальчикский городской суд признал Светлану Семенову виновной в нарушении порядка проведения мероприятий в ходе акции протеста против мобилизации в Нальчике и приговорил ее к штрафу в пять тысяч рублей. На Семенову также заведено дело о дискредитации армии.

Силовики составили протокол по статье о дискредитации российской армии на жителя Нальчика Инала Бамбетова, дело передано в Нальчикский городской суд сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте суда, судье дело поступило 3 ноября, заседание по нему еще не назначено.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.