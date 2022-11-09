09 ноября 2022, 19:20

Житель Нальчика заподозрен в дискредитации военных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Протокол по статье о дискредитации российской армии составлен на Инала Бамбетова, дело поступило в Нальчикский городской суд.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций стали привлекаться к ответственности по ней. Так, Нальчикский городской суд признал Светлану Семенову виновной в нарушении порядка проведения мероприятий в ходе акции протеста против мобилизации в Нальчике и приговорил ее к штрафу в пять тысяч рублей. На Семенову также заведено дело о дискредитации армии.

Силовики составили протокол по статье о дискредитации российской армии на жителя Нальчика Инала Бамбетова, дело передано в Нальчикский городской суд сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте суда, судье дело поступило 3 ноября, заседание по нему еще не назначено.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Закупка ограждений для митингов стала реакцией на протестный потенциал Северного Кавказа", "Суд в Нальчике оштрафовал участницу акции против мобилизации", "Силовики составили 20 протоколов после акций против мобилизации в Нальчике".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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