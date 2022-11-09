Освобождение осужденных за смерть Цкаева возмутило пользователей соцсетей

09 ноября 2022, 08:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пользователи соцсетей сочли несправедливым решение суда об условно-досрочном освобождении двух силовиков, осужденных по делу о смерти владикавказца Владимира Цкаева.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября Спартак Бузоев и Алан Бигаев, осужденные по делу о смерти Владимира Цкаева были освобождены из колонии в Свердловской области по решению суда в Нижнем Тагиле об их условно-досрочном освобождении.

13 апреля Верховный суд Северной Осетии смягчил приговоры шести полицейским, осужденным по делу о смерти Владимира Цкаева. Четверо из них (Ацамаз Датиев, Владимир Валиев, Олег Дзампаев и Азамат Цугкиев) были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности, еще двоим (Сослану Ситохову и Алану Бигаеву) суд сократил сроки лишения свободы. Приговоры еще четверым (Георгию Цомаеву, Алану Хохоеву, Шоте Майсурадзе и Спартаку Бузоеву) были оставлены без изменений. Это решение возмутительно на фоне того, что за менее тяжкие преступления другие получают более длительные сроки, указали блогер Алик Пухаев и журналист Заур Фарниев.

Сообщение об освобождении Бигаева и Бузоева, размещенное в паблике "ЧП / Владикавказ", на который подписаны 101,2 тысячи пользователей "ВКонтакте", к 8.40 мск 9 ноября набрало шесть комментариев. Их авторы выразили возмущение решением суда.

"Остаётся только похлопать громко этому цирку", - написал, в частности, Руслан Габараев. "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. А гвоздь утащишь - будешь телогрейку греть в солнечном Магадане", - заметил Алексей Марьев.

Возмущением поделились и авторы комментариев в одноименном Instagram*-паблике и в Telegram-канале "Бонв[Ӕ]рнон". "Никакой справедливости никогда не будет у нас!!! Пока вот такие моменты будут происходить! Чтоб преступники в погонах выходили по УДО за такое страшное преступление! Стыд и позор нашему правосудию!" – написал, в частности, ta_sarm.

"Нормально. Лишить жизни человека и выйти по УДО", - возмутилась laura_1603. "О каком УДО вообще могла идти речь???" – эмоционально задалась вопросом bekuzarovalaura. "Какой цинизм", - прокомментировал решение суда bilaonova." Что здесь скажешь... "Справедливая" система", - написала izolda_2001.

Несколько пользователей сочли предсказуемым решение освободить бывших силовиков. "Кто бы сомневался", - заметил, в частности, Pax Invicta. "Не удивляет", - указала svetlanaavakovna.

Семья Цкаева потребовала у МВД 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Юристы сочли шансы на справедливую компенсацию минимальными.

Напомним, Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. Его сыну на тот момент исполнилось одиннадцать лет, а дочери - восемь. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет о том, как Земфира Цкаева боролась за справедливое наказание тех, кто виновен в смерти ее супруга и лишил ее детей отца. Подробности расследования дела о смерти Цкаева приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Судебное следствие по делу о смерти Цкаева продолжалось более двух лет. По мнению Земфиры Цкаевой, защита подсудимых всячески затягивала процесс - из 143 заседаний, которые должны были состояться, 73 были перенесены из-за подсудимых и их адвокатов.

Материалы о ходе этого процесса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".

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