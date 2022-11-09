Роман Таганов получил шанс на компенсацию за арест

09 ноября 2022, 07:47

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Суд в Майкопе отменил решение о переводе Романа Таганова из-под домашнего ареста в СИЗО, и это позволяет активисту требовать компенсацию за заключение под стражу, сообщил его адвокат. Сам Таганов рассказал, что наконец-то получил возможность работать и обеспечивать семью.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября адвокат Феликс Вертегель сообщил, что прокуратура Майкопа внесла представление на решение горсуда об изменении меры пресечения Роману Таганову с домашнего ареста на заключение под стражу. По его словам, прокуратура сочла, что апелляционная инстанция, а не горсуд, была уполномочена менять меру пресечения во время рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

29 июля Роман Таганов был приговорен Майкопским горсудом к трем годам лишения свободы условно по обвинению в применении неопасного насилия к силовикам. Таганов не признал вину. 3 октября этот же суд постановил перевести его из-под домашнего ареста в СИЗО по просьбе ФСИН, объяснившей просьбу срабатываниями браслета слежения. Супруга активиста заявила, что браслет срабатывал ошибочно, когда Таганов находился дома. Суд, принимая решение о переводе Таганова в СИЗО, отказался от проверки версии ФСИН, указал Феликс Вертегель.

Майкопский суд удовлетворил требование прокуратуры об отмене решения об аресте Романа Таганова, сообщил 8 ноября Феликс Вертегель. "Это решение, в частности, открывает возможность требовать компенсацию за незаконный арест", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", уточнив, что заседание состоялось 7 ноября.

Сам Роман Таганов рассказал, что отбывает назначенный ему условный срок, при этом по условиям наказания он может работать, и у него нет ограничений на передвижение. "Главное — надо отмечаться каждый месяц", - сказал 8 ноября Таганов корреспонденту "Кавказского узла".

Таганов был помещен под домашний арест в марте. Он пояснил, что пытался сопротивляться при задержании, так как силовики были в гражданском и не представились. По словам активиста, после того как ему назначили домашний арест, он лишился возможности работать, и его семья с двумя маленькими детьми оказалась на грани выживания.

По словам Романа Таганова, ФСИН напрямую на предъявляла ему каких-либо претензий, но, по его мнению, начало исполнительного учёта затягивалось. "Краснодарский инспектор, который будет заниматься моим делом, внезапно ушел в отпуск на три недели сразу после того, как я передал его номер майкопским коллегам. Майкопские инспекторы дело в Краснодар не передали, а только сделали запрос на проверку соответствия адреса проживания. В сумме все эти манипуляции [могли] привести к тому, что срок отметки прошел бы, и я отправился бы в тюрьму. Мне пришлось специально ездить с адвокатом в Краснодар, чтобы зафиксировать, что я не скрываюсь и заинтересован в начале учёта", - сказал он.

Напомним, 6 октября Верховный суд Адыгеи оставил в силе приговор Роману Таганову. Это означает, что избранная ему мера пресечения перестает действовать, и его должны освободить из СИЗО, пояснил в тот же день Феликс Вертегель. Он предположил, что Таганова отпустят 6 или 7 октября, после передачи в СИЗО решения суда. Однако Таганов вышел на свободу лишь 13 октября, спустя неделю после вступления в силу решения об условном сроке.

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