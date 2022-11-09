09 ноября 2022, 06:48

Ростовские власти объявили конкурс на ликвидацию мусорного полигона

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мусорный полигон около ростовского микрорайона "Левенцовский", ликвидации которого местные жители добиваются уже несколько лет, планируется рекультивировать до конца 2024 года. Городские власти ищут подрядчика, которому готовы заплатить более двух миллиардов рублей.

Как писал "Кавказский узел", жители Ростова-на-Дону с августа 2018 года добивались запрета строительства мусороперерабатывающего завода рядом с микрорайоном "Левенцовский" и закрытия расположенной там свалки. 20 декабря 2018 года власти региона заявили, что завод будет построен в другом месте, а расположенную в районе свалку решено закрыть, однако жители микрорайона заявили о недоверии этим обещаниям, потребовав отставки ответственных за ситуацию чиновников. Жители микрорайона проводят регулярно пикеты с требованием рекультивировать полигон.

Власти Ростова-на-Дону объявили о поиске подрядчика для рекультивации старого мусорного полигона около микрорайона "Левенцовский". Конкурсная документация опубликована на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростов-на-Дону. Объект закупки - рекультивация земельных участков полигона ТБО, расположенного в Северо-Западной промзоне г. Ростова-на-Дону.

Начальная цена контракта - 2 миллиарда 333 миллиона рублей. Итоги определения поставщика - 23 ноября текущего года, дата окончания исполнения контракта - 31 декабря 2024 года. Судя по документам, начаться рекультивация должна уже в текущем году, причем за оставшееся до конца года время подрядчик должен освоить 735 миллионов рублей.

Свалка неподалеку от микрорайона "Левенцовский" функционировала 27 лет, площадь, которую занимает мусор, составляет 58 гектаров, а общий объем скопившихся отходов превышает 12 миллионов кубометров, пишет 1rnd.ru.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Ростовчане раскритиковали работу по вывозу мусора на фоне повышения тарифов", "Подрядчик администрации уличен в загрязнении водоема в Калаче-на-Дону", "Росприроднадзор сообщил о заполненных свалках в Ингушетии и Калмыкии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 ноября 2022, 07:47

  • Роман Таганов получил шанс на компенсацию за арест

    Суд в Майкопе отменил решение о переводе Романа Таганова из-под домашнего ареста в СИЗО, и это позволяет активисту требовать компенсацию за заключение под стражу, сообщил его адвокат. Сам Таганов рассказал, что наконец-то получил возможность работать и обеспечивать семью.

09 ноября 2022, 05:51

09 ноября 2022, 04:52

  • Приговор таганрожцу Хачунцу оставлен в силе

    Ростовский областной суд оставил без изменений приговор жителю Таганрогу Жоре Хачунцу, который был осужден на четыре года колонии по обвинению в краже аппаратуры с самолета "судного дня".

09 ноября 2022, 03:53

09 ноября 2022, 02:54

  • Жители нескольких астраханских сел выступили против муниципальной реформы

    Глава Зензелинского сельсовета Лиманского района Дмитрий Макаров обратился к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину с просьбой проверить решение районных властей о слиянии четырех сельских поселений в муниципальный округ, принятое вопреки воле местных жителей. Сельчане подтвердили, что в большинстве проголосовали против реформы, так как опасаются ухудшения жизни.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи