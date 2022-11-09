Ростовские власти объявили конкурс на ликвидацию мусорного полигона

09 ноября 2022, 06:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мусорный полигон около ростовского микрорайона "Левенцовский", ликвидации которого местные жители добиваются уже несколько лет, планируется рекультивировать до конца 2024 года. Городские власти ищут подрядчика, которому готовы заплатить более двух миллиардов рублей.

Как писал "Кавказский узел", жители Ростова-на-Дону с августа 2018 года добивались запрета строительства мусороперерабатывающего завода рядом с микрорайоном "Левенцовский" и закрытия расположенной там свалки. 20 декабря 2018 года власти региона заявили, что завод будет построен в другом месте, а расположенную в районе свалку решено закрыть, однако жители микрорайона заявили о недоверии этим обещаниям, потребовав отставки ответственных за ситуацию чиновников. Жители микрорайона проводят регулярно пикеты с требованием рекультивировать полигон.

Власти Ростова-на-Дону объявили о поиске подрядчика для рекультивации старого мусорного полигона около микрорайона "Левенцовский". Конкурсная документация опубликована на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростов-на-Дону. Объект закупки - рекультивация земельных участков полигона ТБО, расположенного в Северо-Западной промзоне г. Ростова-на-Дону.

Начальная цена контракта - 2 миллиарда 333 миллиона рублей. Итоги определения поставщика - 23 ноября текущего года, дата окончания исполнения контракта - 31 декабря 2024 года. Судя по документам, начаться рекультивация должна уже в текущем году, причем за оставшееся до конца года время подрядчик должен освоить 735 миллионов рублей.

Свалка неподалеку от микрорайона "Левенцовский" функционировала 27 лет, площадь, которую занимает мусор, составляет 58 гектаров, а общий объем скопившихся отходов превышает 12 миллионов кубометров, пишет 1rnd.ru.

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