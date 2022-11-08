08 ноября 2022, 16:43

Владикавказский чиновник обвинен во взятке на 8,9 миллиона

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Замруководителя управления благоустройства и озеленения администрации Владикавказа предъявлено окончательное обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в декабре 2020 года начальник одного из муниципальных учреждений попросил обвиняемого помочь ему в получении большего объема подрядных работ для ИП своей супруги. Обвиняемый в период с сентября 2021 по март 2022 года помог предпринимательнице заключить с управлением благоустройства 58 прямых контрактов на общую сумму 29,4 млн рублей. За помощь с контрактами обвиняемый получал от нее деньги. Общая сумма взятки составила 8,9 млн рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Замглавы управления администрации предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Он был задержан, отстранен от должности и находится по домашним арестом. "В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае было передано в суд дело заместителя министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии. Он, как полагает следствие, обещал предпринимателю победу в аукционе за взятку в размере 307 тысяч рублей.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Полицейские заподозрены в получении взяток от покидающих Россию через "Верхний Ларс"", "Кубань стала лидером рейтинга Генпрокуратуры по числу взяток", "Чиновница из Северной Осетии обвинена в мошенничестве на 14 миллионов".

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

08 ноября 2022, 15:44

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