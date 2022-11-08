Европейский Союз указал на положительные изменения в области прав человека в Армении

08 ноября 2022, 15:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армения предприняла шаги для улучшения ситуации с правами инвалидов, а также в области свободы медиа, отметили участники диалога в Брюсселе. Еще одной темой обсуждений стало сентябрьское обострение конфликта с Азербайджаном.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении, Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди них трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Европейский Союз и Армения 7 ноября провели в Брюсселе 12-й диалог по правам человека. В этом году он был посвящен широкому кругу тем, связанных с правами человека и основными свободами всех граждан, борьбой с дискриминацией по любому признаку. В частности, на обсуждение были вынесены темы гендерного равенства, борьбы с насилием в семье, прав ребенка, трудовых прав, улучшения условий содержания под стражей, свободы слова и другое.

ЕС поздравил Армению с положительными изменениями в области прав человека после последнего диалога по правам человека в марте 2021 года. Это касается нового закона о правах людей с ограниченными возможностями или улучшения среды СМИ. Позитивные изменения в этих сферах наблюдались, несмотря на то, что Армения прошла сложный период, связанный с пандемией COVID-19 и напряженной ситуацией в области безопасности. При этом участники обсуждений согласились с тем, что ситуация с правами человека в Армении еще может быть улучшена, опубликованном 7 ноября на сайте Европейского Союза.

ЕС обязался продолжать оказывать Армении финансовую и техническую помощь в ключевых областях прав человека, сказано в сообщении. Армения в свою очередь сообщила о планах провести процесс конституционного пересмотра, а также о дальнейших планах по совершенствованию избирательной системы, сказано в сообщении.

5 мая 2021 года парламент Армении принял предложенный правительством пакет изменений в законы "О правах людей с инвалидностью", "Об оценке функциональных возможностей личности" и ряда смежных законов. Цель документа - создание равных возможностей и доступных условий для участия людей с инвалидностью во всех сферах общественной жизни, устранение дискриминационных проявлений и предоставление соответствующих адресных услуг, сообщило агентство "Новости-Армения".

Еще одной темой, которую Армения вынесла на обсуждение, стало обострение конфликта с Азербайджаном в сентябре этого года и нарушение прав людей, проживающих на пострадавших территориях, говорится в сообщении ЕС.

Омбудсмен Армении Кристине Григорян рассказала, что в ходе конфликта удары были нанесены по гражданскому населению и объектам жизнеобеспечения. Она также заявила о пытках над армянскими военнослужащими и военнопленными, пишет "Арменпресс".

Григорян представила проблемы и основные вызовы в ходе выборов в органы местного самоуправления, обеспечения свободы слова и собраний, атмосферу ненависти и нетерпимости в ходе выборов, необходимость принятия всеобъемлющего законодательства по борьбе с дискриминацией, борьбе с насилием в семье, вопросы права на охрану здоровья в уголовно-исполнительных учреждениях, применения нового Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, избрание главы села Паракар, где после муниципальных выборов два кандидата объявили себя законными главами общины, дважды было сорвано. 7 января Совет старейшин собрался для выборов главы общины, но депутаты противоборствующих фракций не смогли договориться о праве вести заседание. Ранее, 5 января, члены партии "Страна для жизни" не пришли на заседание, и его пришлось отложить. 9 января члены этой же партии отказались от мандатов депутатов Совета старейшин, и оставшиеся депутаты избрали главой общины Давида Минасяна. Жители Паракара на акции потребовали проведения новых выборов.

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