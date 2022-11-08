Глава службы безопасности концерна "Покровский" Ечкалов задержан в Ростове-на-Дону

08 ноября 2022, 05:32

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В Ростове-на-Дону силовики задержали главу службы безопасности концерна "Покровский" Сергей Ечкалов, который находился в федеральном розыске после ареста топ-менеджмента концерна.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2021 года были задержаны сотрудничающие с концерном "Покровский" юристы Генрих Хачатуров, Владислав Бражников и Александр Войналович, а также заместитель директора ООО "Агрокомплекс "Кущевский" Александр Глазырин. В отношении них центральным аппаратом СКР возбуждено уголовное дело о вымогательстве, а также о подкупе или принуждении к даче показаний. Ареста избежал начальник службы безопасности концерна "Покровский" Сергей Ечкалов — он объявлен в федеральный розыск. Фигурантами уголовного дела также являются директор концерна и его основной владелец Андрей Коровайко и его партнер Аркадий Чебанов.

В Ростове-на-Дону задержан полковник ФСБ в отставке Сергей Ечкалов - глава службы безопасности концерна "Покровский", который находился в федеральном розыске с момента задержания топ-менеджмента концерна по делу об организации преступного сообщества, пишет 7 ноября "Коммерсант".

Ечкалов подозревается в вымогательстве и участии в преступном сообществе.

После словам председателя коллегии адвокатов "Закон и справедливость" Владимира Чеснокова, скрываться Ечкалову помогали "добрые люди", задержан он был спецслужбами 6 ноября.

Ранее в отношении Ечкалова была избрана мера пресечения в виде заочного ареста, сообщает "Ростов-Газета".

Комментариями Ечкалова по поводу выдвинутых обвинений и задержания "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что в 2018 году была приговорена к семи годам заключения бывшая ростовская судья Светлана Мартынова, признанная виновной в мошенничестве с землями Цапков. В июне 2021-го Мартынова, находясь в заключении, объявила о явке с повинной. Она призналась в передаче пяти миллионов рублей судьям Кущевского райсуда за вынесение решения по делу об отчуждении у Надежды Цапок более пяти тысяч гектаров земли. Из текста явки следует, что сделала она это в 2011 году по просьбе бенефициаров концерна "Покровский". Представитель компании заявил тогда о клеветнической кампании против концерна.

4 ноября 2010 года в доме кущевского фермера Сервера Аметова произошло массовое убийство, с которого началось расследование дела банды Сергея Цапка. Причиной нападения на усадьбу Аметова послужило желание Цапка отомстить за смерть своего брата Николая, убитого в 2002 году. Жертвами жестокого убийства стали 12 человек, в том числе четверо детей. Члены банды приговорены к длительным срокам заключения, сам Сергей Цапок умер в тюрьме, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Дело банды Цапка".

"Кавказский узел" публикует новости о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня".

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