Прокуратура обязала директора детского лагеря в Анапе возместить многомиллионный ущерб

08 ноября 2022, 04:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С бывшего директора детского лагеря "Смена" Николая Иванюшкина, который ранее обвинялся в превышении должностных полномочий, прокуратура взыскала 122 миллиона рублей ущерба, нанесенного из-за незаконного отчуждения федерального имущества.

"Кавказский узел" писал, что в августе 2015 года против депутата Краснодарского законодательного собрания, бывшего директора лагеря "Смена" Николая Иванюшкина было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. По версии следствия, руководитель лагеря передавал федеральную собственность на баланс другой компании. В марте 2019 года проверка в лагере выявила нарушения в расходовании субсидий федерального бюджета.

Прокуратура взыскала с бывшего директора федерального детского оздоровительно-образовательного центра "Смена" в Анапе Николай Иванюшкина ущерб, нанесенный в результате незаконного отчуждения федерального имущества, в размере 122 миллионов рублей, пишет 7 ноября "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

В отношении Иванюшкина было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Речь идет о хищении земель из федеральной собственности - всего 24 земельных участков. Часть участков была возвращена государству, уголовное дело было закрыто в 2018 году в связи с истечением срока давности, пишет "Живая Кубань".

Требование прокурора о возмещении имущественного ущерба в размере 122 миллиона рублей поступило в Анапский межрайонный суд в июне 2021 года, но в августе того же года оно было возвращено заявителю.

В январе Иванюшкина лишили звания "Почетного гражданина муниципального образования город-курорт Анапа". Причина - обвинения в превышении должностных полномочий.

Комментариями Николая Иванюшкина по поводу решения о взыскании ущерба "Кавказский узел" пока не располагает.

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