Дело о казни дагестанца соратниками Тесака дошло до суда

08 ноября 2022, 02:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело шестерых соратников националиста Максима "Тесака" Марцинкевича, обвиняемых в убийстве уроженца Дагестана Шамиля Удаманова и еще нескольких человек, передано в Мытищинский городской суд.

Как писал "Кавказский узел", в июле Мытищинский городской суд приговорил к 16 годам строгого режима националиста Максима Аристархова по делу об убийстве в апреле 2007 года уроженца Дагестана Шамиля Удаманова (Одоманова) и еще одного человека, который остался неопознанным. Аристархов заключил досудебное соглашение, его дело было выделено в отдельное производство. В октябре Московский областной суд отказался снизить срок Аристархову. Чуть ранее тот же суд по тому же делу приговорил к 17 годам другого фигуранта дела Сергея Маршакова.

По версии суда, в апреле 2007 года Максим Аристархов в пропагандистских целях был привлечен к совершению убийства двух лиц неславянского происхождения, процесс которого он должен был записать и разместить видео в Интернете. Потенциальных жертв вывезли в парк "Лосиный остров" в Мытищах, где убили. В августе 2007 года силовики сообщили о начале проверки после публикации видеозаписи со сценами жестокого убийства двух человек. В ролике под названием "Казнь таджика и дага" были показаны двое стоящих на коленях людей, повторяющих "Нас арестовали русские национал-социалисты". Одному из них перерезают горло и отпиливают голову ножом с зазубринами, другому стреляют в голову. Видеоролик находился некоторое время в файлообменных сетях, откуда был вскоре удален.

Генеральная прокуратура Российской Федерации передала в Мытищинский городской суд материалы дела бывших сторонников Максима Марцинкевича (Тесака). Помимо него по делу проходят Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев, Алексей Гудилин и Семен Токмаков. Все они обвиняются по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью группой лиц по мотивам национальной ненависти), пишет 7 ноября "Коммерсант".

По словам адвоката семьи Марцинкевича Алексея Михальчика, фактически по всем эпизодам убийств, в которых обвиняются бывшие соратники Тесака, вышел срок давности, так как они были совершены в 2003-2007 годах.

Марцинкевич перед смертью оформил более десятка явок с повинной, в которых сообщил об одиннадцати убийствах лиц неславянской внешности, в которых, по его словам, принимали участие подсудимые и другие его сторонники. Его родственники считают, что признания были выбиты у него силой, после чего Тесак был убит.

Максим Марцинкевич покончил с собой 16 сентября 2020 года в одном из СИЗО Челябинска. В декабре 2018 года он был признан виновным в разбое и хулиганстве и приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Ранее Марцинкевич отсидел три года колонии за преступления экстремистской направленности. В 2000-е годы "Тесак" был символом неонацистов и записывал жестокие видеоролики с избиениями "врагов нации".

По словам адвоката семьи Марцинкевича Алексея Михальчика, фактически по всем эпизодам убийств, в которых обвиняются бывшие соратники Тесака, вышел срок давности, так как они были совершены в 2003-2007 годах.

Дело об убийстве Удаманова и еще одного человека было возбуждено в сентябре 2007 года, однако в 2017 году расследование было приостановлено. Возобновили его в феврале 2020 года, в одно производство при этом объединили сразу несколько дел, о которых в явках с повинной рассказал Марцинкевич. Часть из них подтвердили ранее осужденный Максим Аристархов и Сергей и Маршаков.

Уроженец Дагестана Шамиль Удаманов пропал летом 2007 года, когда выехал в Москву на заработки. Зимой 2008 года брат Шамиля Артур Удаманов увидел в Интернете видеоролик убийства двух человек. На нем видно, как с криком "Слава России!" один из скинхедов большим ножом отрезает голову дагестанцу, а таджика убивают выстрелом в затылок. Артур Удаманов в казненном дагестанце узнал своего брата. Он утверждает, что кроме поразительного внешнего сходства на убитом была куртка и футболка, лично им подаренная Шамилю Удаманову. По мнению журналиста "Базы" Ивана Ланькова, именно публикация "Кавказского узла" стала поворотной в расследовании убийства Удаманова.

В размещении в интернете видеоролика в августе 2007 года признался студент Майкопского государственного технического университета Виктор Мильков. 21 ноября 2007 года его приговорили к одному году исправительных работ за "возбуждение национальной расовой и религиозной вражды".

После публикации видео отец Удаманова обратился с письмом к бывшему президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в поисках сына. Лишь после этого местные милиционеры завели уголовное дело по факту пропажи Шамиля Удаманова, которое в последующем было передано в Москву. В апреле 2010 года он заявил, что намерен обратиться с просьбой продолжить поиски убийц сына к президентам России и Дагестана Дмитрию Медведеву и Магомедсаламу Магомедову.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.