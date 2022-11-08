Не менее семи дел о незаконном миссионерстве поступили в суды на Юге России

08 ноября 2022, 01:37

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За последние полгода в незаконной миссионерской деятельности были обвинены три жителя Дагестана, глава районной мусульманской общины в Ростовской области, католическая благотворительная организация из Волгограда, христиане из Нарткалы и житель Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", в июле в осуществлении незаконной миссионерской деятельности были обвинены представители церкви христиан веры евангельской в Нарткале.

Не менее шести протоколов по статье о незаконной миссионерской деятельности поступило в суды регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России за последние полгода, сообщают 7 ноября "Кавказ.Реалии"*.

Два протокола было составлено в Дагестане. В Кизилюрте по указанной статье был обвинен местный житель Махмади Клюков, а в Махачкале - Самир Манучов и Ибрагим Матаев.

В Семикаракорском районе Ростовской области в отношении руководителя мусульманской общины "Искренность" Юнуса Абдуллаева был составлен аналогичный протокол. Он был рассмотрен районным судом в начале октября, но данные о том, что решил суд, пока неизвестны.

Аналогичный протокол прокуратура Центрального района Волгограда составила в отношении благотворительной католической организации "Каритас-Волгоград". А в Тахтамукайском районе Адыгеи в незаконном миссионерстве был обвинен Сергей Мартыников.

Ранее "Кавказский узел" писал и о других случаях преследования по статье о незаконной миссионерской деятельности. В мае 2021 года Сунженский районный суд Ингушетии оштрафовал муфтия Ису Хамхоева, признав его проповедь в городской мечети незаконной миссионерской деятельностью. Однако в мае текущего года решение о штрафе было отменено. Хамхоев также был дважды оштрафован за проведение заседаний, признанный виновным в организации публичных мероприятий.

В ноябре 2021 года за найденные в магазине книги религиозного содержания была оштрафована жительница Прохладного Нина Боронина.

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