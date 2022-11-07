Суд утвердил приговор жительнице Дагестана за участие в ИГ*

07 ноября 2022, 13:36

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Апелляционная инстанция оставила в силе приговор жительнице Дагестана Инге Мамедовой, осужденной на 8,5 года колонии за участие в террористической организации в Сирии.

Как писал "Кавказский узел", в марте глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов сообщил, что 1967 жителей Дагестана числятся в розыске как участники международных террористических организаций. По его словам, в 2021 году были объявлены в розыск 104 дагестанца, уехавших в Сирию для участия в террористических организациях, и 23 задержаны по возвращении оттуда.

Верховный суд Дагестана оставил в силе приговор жительнице республики Инге Мамедовой, приговоренной к 8,5 года колонии по обвинению в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"**.

Согласно материалам уголовного дела, Мамедова участвовала в деятельности запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" на территории Сирии. Она признала себя виновной.

Приговор оспорила прокуратура, указав, в частности, что судья Хивского райсуда не зачел время задержания подсудимой под стражей. Кроме того, решение вынес федеральный судья, который на досудебной стадии расследования избирал Мамедовой меру пресечения, и приговор, по мнению прокуратуры, мог свидетельствовать о его предвзятости, пишет издание.

"Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционном представлении, выслушав пояснения участников судебного разбирательства, судебная коллегия находит приговор суда подлежащим оставлению без изменения", - говорится в апелляционном определении, опубликованном в карточке дела Мамедовой на сайте Верховного суда Дагестана.

Кроме того, судебная коллегия сочла "неосновательными и не основанными на законе" доводы прокурора о том, что уголовное дело рассмотрено судьей, который ранее избирал меру пресечения. "Поскольку каких-либо препятствий для рассмотрения уголовного дела по существу председательствующим судьей не имелось", - указано в судебном акте.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.