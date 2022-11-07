Призывы бороться с сатанизмом привели к разгону рэп концерта в Волгограде

07 ноября 2022, 12:15

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Силовики в Волгограде разогнали концерт рэп-исполнителей после жалоб руководителя центра патриотического воспитания, который счел творчество артистов аморальным и усмотрел в нем пропаганду западных ценностей. Комментаторы во "ВКонтакте" сочли действия силовиков неуместными, а также напомнили о праве каждого на самовыражение.

По словам рэперов AlexMerser и Inqueensition, в начале их концерта в Волгограде нагрянули силовики в масках и касках и увезли артистов в отдел полиции. В результате концерт был сорван.

AlexMerser (Александр) — баттл-МС из Нижневартовска. Представитель творческого объединения All de Rage. Свой путь в музыке Александр начал достаточно давно, в 2009 году, говорится в справочнике battleraprus. Исполнительница Inqueensition относительно недавно появилась на сцене, концерт в Волгограде должен был стать ее первым совместным концертом с AlexMerser.

По словам артистов, против их мероприятия ранее выступали волгоградские активисты. Концерт изначально был запланирован в популярном волгоградском клубе, но после возражений активистов место его проведения было изменено, а концерт сделали закрытым, информировало 6 ноября издание "Волгоград Онлайн".

Артисты рассказали, что силовики нагрянули в начале концерта в касках и масках, а после увезли организаторов концерта в участок.

"Мы вот-вот должны были выйти на сцену, когда в клуб залетели силовики. В первые минуты у всех был небольшой шок, ибо сотрудники были с оружием, как будто действительно пришли брать какую-то опасную ОПГ. Я очень переживал за свою девушку, мы же не местные, думаю, мало ли что, развезут по разным отделениям... В остальном я был спокоен. Я знал, что мы ничего не нарушали, наркотики и прочие вещества мы не употребляем", - приводит издание V1 слова AlexMerser.

Артист рассказал, что подвергся досмотру. "Стали досматривать, я всё спокойно показал. Я знал, что ничего не нарушал, ничего запрещенного у меня с собой не было... Затем сотрудники полиции начали задавать мне вопросы по моему творчеству, почему мы такую музыку делаем и что мы пропагандируем. Я ему объяснил, что мы ничего не пропагандируем. Просто делаем жесткую музыку, а еще то, что мы разделяем сценический образ и реальную жизнь. Наша музыка никого не задевает, если кому-то не нравится - не слушайте. Потом пробежались конкретно по моим текстам. Я ответил на все заданные мне вопросы. Мы закон не нарушаем; да, наш контент агрессивный, но мы никакие не нацисты и не сатанисты. Сотрудник сказал, что мы занимаемся (употреблено табуированное выражение), я ему ничего доказывать не стал", - рассказал о беседе с силовиками AlexMerser.

"Я музыкант, к политике никакого отношения не имею, я никакой не нацист, Украину не поддерживаю, религию не оскорбляю. <…> У меня родственники из Донецка, я на одном мероприятии вообще вышел с флагом республики! Для меня вообще оскорбление то, в чём меня обвинили", – приведены в публикации слова исполнителя Alexmerser.

О том, что концерт Alexmerser и Inqueensition в Волгограде нужно отменить, ранее заявлял учредитель общественной организации возрождения и духовно-нравственного развития семейных отношений "Православный семейный центр "Лествица" Вадим Филин.

Призыв отменить концерт был размещен на странице Филина в социальной сети "ВКонтакте" 25 октября. "На фронте погибают наши ребята, отдавая свою жизнь за очищение нашего Отечества от лживых, смертельных западных "ценностей". <…> О каком очищении и возрождении может идти речь, если в центре города-героя, на берегу Волги, политой кровью бойцов Великой Отечественной, планируется сатанинский шабаш?! Остановитесь! Со своей стороны уже направил обращение в Роскомнадзор. Администрация Волгограда, прокуратура, ЦУР – прошу обратить внимание", – сказано в публикации.

На 12.20 мск 7 ноября эта запись на странице Филина, на которую подписаны 1418 пользователей, набрала 62 отметки с реакцией пользователей и 31 комментарий. Часть их авторов сочла неуместным требование отменить концерт.

"А вам не кажется, что вы совершили ошибку, сорвавши концерт исполнителей тех, кто в реальной жизни являются абсолютно адекватными людьми?" – спросил Maksimal Kurpachenko.

"Извините, но вы знаете о существовании такого понятия как образ?" – задалась вопросом Narzizz Riverra.

"Ну, раз уж вы отменяете людей за литературные образы, то не пора ли бы вам отменять Булгакова за его "Мастера и Маргариту", а так же Олега Басилашвили за то, что он сыграл Воланда?" – написал Асылбек Гослинг.

"Из-за этих артистов... гибнут люди?" – спросил Дмитрий Головченко.

Пост об отмене в Волгограде концерта рэперов Alexmerser и Inqueensition был размещен сегодня в соцсети "ВКонтакте" в группе "Волгоград Онлайн | Новости Волгограда", на которую подписаны 84,1 тысячи пользователей. На 12.20 мск 7 ноября эта запись набрала 52 отметки с реакцией пользователей и 11 комментариев.

"Опасные преступности пойманы. Можно спать спокойно", – сыронизировал Евгений Кузнецов.

"Кто это такие?" – спросил Александр Макеев. "Александр, будущие противники режимов", – ответил ему Михаил Lamat.

"Силовики, зачем вам эти артисты?" – задался вопросом Мэтр Митрохин.

Публикация об отмене в Волгограде концерта рэперов Alexmerser и Inqueensition также была размещена сегодня в соцсети "ВКонтакте" в группе "Жесть Волгограда", на которую подписаны около 112 тысяч пользователей. На 11.10 мск эта запись набрала 41 отметку с реакцией пользователей и 66 комментариев.

"Волгоград падает всё ниже и ниже. Уже и музыкантов выгоняем потому, что они не нравятся определённой группе лиц. Сейчас у каждого есть выбор что слушать, но "инициативные товарищи" требуют запретить всё, что им не по вкусу", – отметил Александр Лазарев.

"Мы, молодёжь, не хотим жить в "совке"! Хотим слушать то, что нам нравится, хотим петь то, что нам нравится. Хотим одеваться в то, что нам нравится. Не таким как вы решать за людей. В творчестве не должно быть никакой цензуры, только маркировка, если контент жёсткий, то вход на концерт лицам от 16-18 лет", – написал Александр Архангельский.

Некоторые другие комментаторы поддержали отмену концерта. "Какая трагедия! Они в Волгоград больше ни ногой! Как жить то будем без них?" – сыронизировала Лада Шабо.

"Добрый пример для остальных "гастролеров". Чтобы подобных артистов не было в нашем городе", – подчеркнул Алексей Евстигнеев.

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