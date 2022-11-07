Тело грузинского добровольца доставлено в Тбилиси

07 ноября 2022, 10:53

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Из Украины в Грузию доставили тело погибшего в Николаевской области 38-летнего грузинского добровольца Левана Мекашвили.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 ноября стало известно о гибели на Украине добровольца из Грузии Левана Мекашвили. На эту дату с начала военной операции российских войск на Украине погибли не менее 25 грузинских бойцов.

38-летний Мекашвили погиб во время артиллерийского обстрела в Николаевской области, он будет похоронен в четверг, 10 ноября, передал сегодня в своем эфире телеканал "Формула", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Тело Мекашвили в Грузию было доставлено сегодня рано утром. В международном аэропорту Тбилиси его встречали родственники Мекашвили, активисты и политики, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

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