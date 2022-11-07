Грузинские военные несут тело Левана Мекашвили. Стопкадр из видео на странице https://rustavi2.ge/ka/news/241739

07 ноября 2022, 10:53

Тело грузинского добровольца доставлено в Тбилиси

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из Украины в Грузию доставили тело погибшего в Николаевской области 38-летнего грузинского добровольца Левана Мекашвили.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 ноября стало известно о гибели на Украине добровольца из Грузии Левана Мекашвили. На эту дату с начала военной операции российских войск на Украине погибли не менее 25 грузинских бойцов.

38-летний Мекашвили погиб во время артиллерийского обстрела в Николаевской области, он будет похоронен в четверг, 10 ноября, передал сегодня в своем эфире телеканал "Формула", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Тело Мекашвили в Грузию было доставлено сегодня рано утром. В международном аэропорту Тбилиси его встречали родственники Мекашвили, активисты и политики, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Источники сообщили подробности гибели грузинского добровольца на Украине", "Стали известны подробности гибели грузинского добровольца на Украине", "Тело грузинского добровольца доставлено в Тбилиси".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 ноября 2022, 12:15

  • Призывы бороться с сатанизмом привели к разгону рэп концерта в Волгограде

    Силовики в Волгограде разогнали концерт рэп-исполнителей после жалоб руководителя центра патриотического воспитания, который счел творчество артистов аморальным и усмотрел в нем пропаганду западных ценностей. Комментаторы во "ВКонтакте" сочли действия силовиков неуместными, а также напомнили о праве каждого на самовыражение.

07 ноября 2022, 11:44

07 ноября 2022, 10:44

07 ноября 2022, 09:58

07 ноября 2022, 09:10

  • Ереван и Баку обменялись обвинениями в обстрелах

    Азербайджанские военные обстреляли минувшей ночью позиции армянских солдат на границе, сообщило Минобороны Армении. Ответный огонь был открыт после обстрела со стороны Армении, заявило оборонное ведомство Азербайджана.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи