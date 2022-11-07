Жители Бобоквати выступили против передачи земельного участка инвестору

07 ноября 2022, 07:21

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Несколько десятков жителей аджарского села Бобоквати провели акцию протеста, во время которой заявили, что чиновники необоснованно передали инвестору участок земли, которой они владеют еще со времен Османской империи. Сельчане потребовали передать им права эту землю.

Как сообщал "Кавказский узел", жители села Бобоквати в Аджарии неоднократно проводили протесты. Ранее они рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что владеют землей еще со времен Османской империи, но власти Грузии всячески препятствуют ее регистрации. Власти пообещали жителям, что больше не будут выставлять на торги участки на побережье, но селяне не поверили и стали собирать документы, чтобы оформить право собственности на землю. 13 сентября сельчане провели очередную акцию протеста, на которой потребовали передать им права собственности на 28 гектаров земли.

21 июня жители села Бобоквати потребовали остановить аукцион по продаже земель на побережье. Власти Аджарии считают претензии сельчан необоснованными. Село Бобоквати является курортом, там расположена летняя президентская резиденция, указано в справке "Кавказского узла" "Батуми – жемчужина Аджарии".

Жители села Бобоквати провели 6 ноября акцию протеста, во время которой заявили, что инвестор, который, по их мнению, необоснованно приобрел земельный участок на побережье, не будет ими допущен к месту строительства, передал телеканал "Аджара ТВ".

Акция протеста прошла возле здания Кобулетского суда, в ней приняли участие несколько десятков человек. Протестующие заявили, что чиновники необоснованно передали инвестору землю, которой они владеют со времен Османской империи и потребовали передать ее им в собственность, говорится в сообщении, опубликованном на сайте канала.

Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показаны несколько десятков человек, которые стоят около входа в двухэтажное здание. Некоторые из них держат в руках транспаранты, участники акции протеста по очереди говорят в громкоговоритель. Ситуация на месте акции протеста, судя по кадрам видео, спокойная.

Комментариев представителей властей в связи с акцией протеста пока не поступало.

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