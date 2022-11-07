Футбольный клуб "Наполи" из Дагестана стал чемпионом России среди любительских команд

07 ноября 2022, 08:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обыграв ростовский "МетТрансТорг", футбольный клуб "Наполи" из Махачкалы стал победителем Чемпионата России по футболу среди любительских команд в формате 8x8.

Футболисты из Махачкалы в решающем матче турнира обыграли "МетТрансТорг" из Ростова-на-Дону. Основное время завершилось со счетом 0:0, но в серии пенальти точнее оказались дагестанские футболисты – 4:3, сообщило 6 ноября в своем Telegram-канале министерство по физической культуре и спорту республики.

Кроме футболистов "Наполи" в турнире среди любительских команд в формате 8x8 республику также представляли чемпионы Дагестана – СШОР имени Умаханова, а также команды "Чарода", "Алиф", "Сана", сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 11 июня в стыковом матче за право выступить в высшей лиге Национальной футбольной лиге Дагестана команда "Дербент" победила команду "Куяда" со счетом 3:1. После последнего свистка арбитра футболисты устроили драку на поле. По решению контрольно-дисциплинарной комиссии игроки были наказаны.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.