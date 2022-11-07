Мужчина госпитализирован после попытки суицида в центре Еревана

07 ноября 2022, 00:32

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Полицейские пресекли попытку публичного суицида в центре Еревана, пострадавший доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Информация о ЧП поступила на перекрестке улиц Прошяна и Демирчяна в Ереване в Национальный центр кризисного управления в 21.27 (20.27 мск) 6 ноября.

До прибытия спасателей полицейские помешали мужчине умертвить себя, однако он успел нанести себе тяжелые повреждения. В бессознательном состоянии мужчину госпитализировали, врачи оценили его состояние как крайне тяжелое, говорится в сообщении на сайте МЧС Армении (перевод "Кавказского узла").

Близ перекрестка, где произошел инцидент, расположены правительственные особняки, отмечает информагентство "Новости-Армения". Пострадавшему мужчине 30 лет, сообщило со ссылкой на пресс-секретаря МЧС издание News.am.

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