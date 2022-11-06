Власти пообещали 837 рабочих мест после перезапуска волгоградского "Химпрома"

06 ноября 2022, 19:45

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Пять предприятий согласились работать в особой экономической зоне на площадке бывшего завода "Химпром" в Волгограде, на химических производствах планируется создать 837 рабочих мест, объявило сегодня правительство России. Власти Волгоградской области обязались потратить на строительство инфраструктуры экономической зоны не менее 1,82 миллиарда рублей.

Как писал "Кавказский узел", волгоградский завод "Химпром", входивший в госкорпорацию "Ростех", в ноябре 2012 года был признан банкротом. После этого с завода были уволены 3842 человека. В августе 2017 года губернатор Андрей Бочаров заявил, что на производственной площадке завода начинается реализация инвестиционных проектов.

Правительство утвердило создание новой особой экономической зоны "Химпром" в Волгоградской области, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила сегодня пресс-служба кабмина.

"Предприятия-резиденты особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Химпром» в Волгоградской области наладят производство метанола, уксусной кислоты, биопротеинов, химических средств защиты растений и другой продукции", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

О намерении работать в этой ОЭЗ уже заявили пять предприятий. "Резиденты проинвестируют в свои проекты свыше 91 млрд рублей и создадут 837 рабочих мест. Появление особой экономической зоны в Волгоградской области в перспективе должно восстановить её позиции как одного из регионов – лидеров по производству химической продукции", - отмечается в публикации. Какие предприятия согласны работать на площадке "Химпрома", пресс-служба правительства не указала.

Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу преимущества: в частности, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей, пояснило правительство.

Постановление правительства датировано 3 ноября. Согласно документу, особую экономическую зону "Химпром" решено создать в Волгограде "на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны".

Также кабмин постановил "принять к сведению обязательства администрации Волгоградской области об осуществлении в период до 2024 года строительства инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны" за счет областного бюджета в размере не менее 1,82 миллиарда рублей.

"Министерству экономического развития Российской Федерации заключить от имени правительства Российской Федерации с администрацией Волгоградской области и администрацией Волгограда соглашение о создании особой экономической зоны", - говорится в тексте постановления.

Проект постановления был разработан Минэкономразвития России, сообщил в июле 2022 года сотрудник пресс-службы министерства. "ОЭЗ создается для реновации территории комплекса "Химпром" и дальнейшего развития высокотехнологичных инновационных производств, восстановления лидирующих позиций в химической промышленности, а также масштабной модернизации имеющихся мощностей", - сказал он.

Представитель министерства добавил, что почти половину из более 800 рабочих мест на территории ОЭЗ планируется создать до 2024 года. "Совокупный дополнительный объем налоговых отчислений в бюджеты Российской Федерации от ОЭЗ ППТ "Химпром" должен достичь 16,7 млрд рублей к 2032 году", - привело 12 июля его слова ТАСС.

Напомним, в сентябре 2018 года Российский фонд прямых инвестиций, японский конгломерат Marubeni Corporation и российская инфраструктурная корпорация АЕОН анонсировали запуск производства метанола на площадке завода "Химпром". Предполагалось, что строительство начнется в начале 2020 года, а завершится в конце 2022 года. Слабым местом проекта, предполагающего создание более 3600 рабочих мест, является логистика, прокомментировали подписание соглашения эксперты.

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