Армянский гимнаст Давтян стал чемпионом мира

06 ноября 2022, 18:46

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Спортсмен из Армении Артур Давтян завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа 2021 года Артур Давтян завоевал для Армении бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.

В июле-августе 2021 года в Токио прошли Олимпийские игры, перенесенные на год из-за пандемии коронавируса. В них участвовали сборные Азербайджана, Армении и Грузии, о победителях и призерах можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кавказские спортсмены на Олимпиаде в Токио".

Артур Давтян завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике, набрав в опорном прыжке 15,050 очков, сообщает сегодня News.am.

Давтян - бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, чемпион Европы, вице-чемпион Европы 2022 года, победитель Европейских игр и обладатель Кубка мира, информирует издание.

Артур Давтян сегодня стал первым в истории Республики Армения чемпионом мира по спортивной гимнастике. Турнир проходит в Ливерпуле с 29 октября по 6 ноября, пишет "Чемпионат".

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