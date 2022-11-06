Житель Нагорного Карабаха пострадал при взрыве мины

06 ноября 2022, 15:50

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Сельчанин получил травмы, подорвавшись на мине на пастбище в Аскеранском районе, сообщило МВД Нагорного Карабаха.

32-летний житель общины Бердашен по фамилии Азарян получил ранение при взрыве мины в селе Кармир Гюх Аскеранского района, сообщило МВД Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, мужчина находился там на работе и 5 ноября подорвался на мине на территории пастбища. Степанакертское управление полиции начало проверку, пишет сегодня "Новости-Армения".

Азарян был госпитализирован в Республиканский медцентр, у него диагностированы минно-взрывная ампутация левой ступни и открытый перелом пальца руки, информирует издание.

"Кавказский узел" писал, что мирные жители Азербайджана также регулярно становятся жертвами взрывов мин на территориях, перешедших под контроль Баку после осенней войны 2020 года. Так, 21 октября в селе Суарасы Лачинского района при взрыве мины пострадали двое рабочих, один из них скончался в больнице.

С 10 ноября 2020 года, когда завершилась 44-дневная война в Нагорном Карабахе, по 8 октября 2022 года в результате взрыва мин погибли 44 жителя Азербайджана, еще 215 получили травмы, сообщили ранее «Кавказскому узлу» в Генпрокуратуре страны.

13 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование территорий потребуется 30 лет и 25 миллиардов долларов.

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