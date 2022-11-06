Минсельхоз Дагестана предложил обменять трассы для перегона скота на земли муниципалитетов

06 ноября 2022, 13:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С властями 13 дагестанских муниципалитетов обсуждается идея обмена их земельных участков на застроенные трассы земель отгонного животноводства, заявил глава Минсельхоза республики.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2021 года более ста жителей Дагестана провели сход в Махачкале, на котором раскритиковали решение Конституционного суда о необходимости перевести обжитые земли отгонного животноводства в статус земель населенных пунктов и легализовать поселения, которые на них стихийно образовались.

Отгонное животноводство – исторически сложившаяся система ведения овцеводства, базирующаяся на посезонном использовании зимних и летних пастбищ для выпаса скота. К землям отгонного животноводства относятся в том числе участки, выделенные для передвижения скота, стоянок и выпаса по пути с летних пастбищ на зимние и обратно. Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации. Изменение статуса земель отгонного животноводства осуществляется правительством республики, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

В Дагестана земли муниципалитетов планируется обменять на застроенные трасс для перегона скота, заявил глава Минсельхоза Дагестана Мухтарбий Аджеков. Он объяснил это решение тем, что во многих муниципалитетах трассы для перегона скота на пастбища застроены, в том числе домами, магазинами и заправками.

По его словам, другие трассы и вовсе оказались внутри стихийных населенных пунктов. "В этой части рассматриваются варианты обмена на прилегающие к муниципалитетам земельные участки", - привела вечером 5 ноября слова Аджекова "Дагестанская правда".

Предварительные варианты обмена прорабатываются совместно с властями Махачкалы и 12 районов: Кайтагского, Тарумовского, Карабудахкентского, Кумторкалинского, Буйнакского, Казбековского, Докузпаринского, Дербентского, Магарамкентского, Ахтынского, Кизилюртовского и Хасавюртовского, пишет издание.

К землям отгонного животноводства относятся и скотопрогонные трассы, их общая протяженность – 2,8 тысячи километров, а их площадь вместе со скотоплощадками – 148 тысяч гектаров. Скотопрогонные трассы в Дагестане проложены по 53 маршрутам и проходят по территории 39 районов и шести городов, сообщил в ноябре 2014 года "Черновик".

"С момента проектирования, отвода земель и установления на местности границ государственных трасс скотопрогонов и скотоплощадок прошло более 65 лет. Сейчас эти границы трудно найти на местности. Из-за этого возникают спорные ситуации и конфликты между чабанами и землепользователями. За это время произошли большие изменения, часть скотопрогонных трасс оказалась внутри населённых пунктов... Почти 50 лет многие хозяйства осуществляли вместо перегона перевозку поголовья овец железнодорожным и автомобильным транспортом, а большинство хозяйств за два десятилетия вообще не перегоняют поголовье. Теперь частично эти участки эксплуатируются под пашню, выпас скота, посадку многолетних насаждений и т. д. В целом самозахваченными оказались более 6 тыс. гектаров. Там появились жилые дома, АЗС, СТО, рынки", - говорится в публикации.

По словам сотрудника республиканского управления отгонного животноводства, в этой ситуации "вызывает недоумение" позиция администраций и контролирующих служб. "Они не только самоустранились от пресечения нарушений, а порою попустительствуют нарушителям земельного законодательства. Руководители муниципальных образований рассматривают скотопрогонные трассы как места для размещения тех или иных объектов, ничего общего не имеющих с овцеводством", - привело его слова издание.

Без присвоения статуса на землях отгонного животноводства в Дагестане образованы 210 населенных пунктов, в которых живут более 80 тысяч человек, сообщило Минимущества республики в декабре 2020 года. Образовательные учреждения, построенные в таких селах, не могут использоваться по назначению без изменения статуса земель.

Напомним, в июне 2021 года кумыкские активисты провели общественные слушания, на которых заявили, что власти Дагестана вносят изменения в закон о землях отгонного животноводства, не учитывая интересы коренного населения. По их словам, появление на таких землях населенных пунктов и круглогодичный выпас скота на пастбищах приводят к экологическим проблемам и угрожают исчезновением кумыкскому этносу.

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