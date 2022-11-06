Туризм в горных районах Дагестана предложено развивать с помощью модульных гостиниц

06 ноября 2022, 12:17

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Власти Дагестана выделили гранты на строительство в семи горных районах республики модульных отелей. Один отель намечено открыть в Махачкале. Планируется, что они начнут работать до конца текущего года.

По данным Минтуризма Дагестана, до конца года в Гунибском, Гергебильском, Гумбетовском, Дербентском, Ахвахском, Докузпаринском, Магарамкентском районах и в Махачкале откроются 10 модульных гостиниц. В отелях будет создано более 100 номеров, 400 койко-мест и 60 рабочих мест.

"В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по итогам конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на осуществление поддержки общественных инициатив, создание модульных некапитальных средств размещения определено 10 победителей. По соглашениям до конца текущего года будут созданы 10 модульных гостиниц", – привел ТАСС сообщение пресс-службы Минтуризма Дагестана.

Напомним, ранее жители Дагестана неоднократно высказывали претензии туристам. Так, 14 августа турист, пытавшийся уединиться с женщиной в горах Дагестана, опубликовал видео с извинениями перед местными жителями. Он пояснил, что в первый раз посетил республику и не знал, чего нельзя делать в горах. Позже член Общественной палаты Шамиль Хадулаев заявил, что жители, отчитавшие гостей республики, проявили избыточное рвение, а юрист Али Абакаров отметил, что в поведении туристов не было признаков нарушения закона.

В июле 2021 года власти Дагестана подготовили памятку для туристов, в которой, в частности, было указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты. Также в памятке содержался призыв не допускать "активных проявлений чувств между мужчиной и женщиной на публике".

16 мая 2021 года часть пользователей дагестанского сегмента соцсетей заявила, что в загрязнении водохранилища у Чиркейской ГЭС виноваты в первую очередь туристы и те, кто зарабатывает на оказании туристических услуг. Водоем загрязняют и сами местные жители, возразили их оппоненты.

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