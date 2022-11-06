Игорь Паскарь стал получать письма в СИЗО

06 ноября 2022, 10:20

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После перевода из СИЗО-5 и СИЗО-1 в Краснодаре Игорь Паскарь, бросивший ранее "коктейль Молотова" в здание ФСБ, стал получать письма, сообщили правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июня в Краснодаре был задержан 46-летний житель Волгоградской области Игорь Паскарь, который кинул в здание краевого управления ФСБ "коктейль Молотова", и в результате загорелся коврик для ног около входа. Паскарь был обвинен в совершении теракта и в вандализме и помещен в СИЗО-5 в Краснодаре. 27 октября правозащитники указали, что этот изолятор подконтролен ФСБ, и что Паскарь после ареста оказался в строгой изоляции, и ему не было передано ни одного письма. Позже Паскарь был переведен в СИЗО-1 Краснодара, а 29 октября ему был продлен срок ареста.

После перевода из СИЗО-5 в СИЗО-1 Игорь Паскарь стал получать письма, сообщил 5 ноября в своем Telegram-канале правозащитный проект "Зона солидарности".

Паскарь стал получил письма впервые за почти полгода, уточнил правозащитник Иван Асташин. "Я первый раз получил электронную почту. Первый раз за пять месяцев. Бумажную почту мне не пропускали, а сегодня сразу три электронных письма. Кроме тебя ещё две девушки [написали], так что сегодня у меня праздник", – привел правозащитник в своем Telegram-канале письмо от Игоря Паскаря.

Паскарь уточнил, на 10 ноября назначено судебное заседание по его делу. "Больше всего не хватало информации и слов поддержки. Мой адвокат говорил, что многие меня поддерживают, но, сам понимаешь, меня держат в вакууме. <…> Новый год, похоже, так же буду встречать в Ростове. Пока посылку не получил, но зная ФСИНовскую логистику – ничего удивительного", – добавил он в письме.

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