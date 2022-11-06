Тагир Уланбеков на церемонии объявления победителя, 6 ноября 2022 года, стоп-кадр видео канала UFC Russia https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=cZtvVx5Jmqs&feature=emb_logo

06 ноября 2022, 07:30

Боец из Дагестана одержал победу на турнире UFC

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Дагестанский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков победил американца Натана Манесса на турнире UFC в Лас-Вегасе.

В рамках турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 214, который прошел в ночь на 6 ноября в Лас-Вегасе, боец из Дагестана Тагир Уланбеков одержал победу в поединке со спортсменом из США Натаном Манессом. Бой завершился в первом раунде, передал сегодня "Чемпионат".

Перед боем Манесса с Уланбековым мало кто был уверен в победе уроженца Дагестана, однако бой продлился чуть более двух минут. "Я очень долго трудился, готовился к этому бою. <…> Честно говоря, я рассчитывал на три раунда", – привел сегодня слова Уланбекова "Спорт Экспресс".

Уланбеков победил удушающим приемом, для него это 14-я победа в карьере при двух поражениях, сообщило сегодня на своем сайте "Матч ТВ".

"Кавказский узел" также писал, что 22 октября в Абу-Даби прошел турнир UFC 280, на котором Абубакар Нурмагомедов, брат Хабиба Нурмагомедова, подрался с уроженцем Чечни, бойцом ММА Хамзатом Чимаевым. Позже бойцы извинились друг перед другом. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров успел выступить с увещеванием к болельщикам, призвав их не волноваться, а вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов попросил спортсменов и болельщиков "не говорить нехороших вещей".

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе", "Пользователи соцсетей оценили сдержанную реакцию Хабиба на слова Кадырова", "Хабиб проигнорировал вызов на поединок с бойцом "Ахмата".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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