Силовики отчитались о найденном в Ходжавендском районе оружии

06 ноября 2022, 03:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ходжавендском районе найдены автоматы, гранаты и патроны, которые ранее принадлежали армянским военным, сообщило МВД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 15 октября саперы министерства обороны Азербайджана нашли и обезвредили более девяти тысяч противопехотных мин и двух тысяч противотанковых мин.

Сотрудники районного отдела полиции обнаружили и изъяли в Ходжавендском районе оружие и боеприпасы, пишет 5 ноября caliber.az.

По данным силовиков, найденное оружие было оставлено армянскими военными. Это, в частности, два автомата, гранатомет, четыре ручные гранаты, а также почти десять тысяч патронов разного калибра, сообщает oxu.az.

В начале текущего года МВД Азербайджана отчиталось о том, что за 2021 год на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года было найдено 225 автоматов, 102 гранатомета, 68 пулеметов, 64 64 противотанковых и противопехотных управляемых ракетных комплекса, восемь систем противовоздушной обороны, 10 минометных установок, более 729 гранат, около 130 мин.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над всеми территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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