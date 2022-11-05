Правительство продлило программу поддержки аэропортов юга России

05 ноября 2022, 17:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Программа субсидирования закрытых после начала военной операции аэропортов, в том числе в ЮФО, продлена до декабря, объявило сегодня правительство России.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа Росавиация внесла в правительство проект распоряжения о продлении мер поддержки временно не работающих аэропортов, в том числе на юге страны. Ведомство запросило дополнительные 2,4 миллиарда рублей, чтобы в третьем квартале 2022 года содержать инфраструктуру и сохранить персонал. 17 августа премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить аэропортам эти деньги.

Со 2 марта в связи с военной операцией на Украине приостановлена работа 11 российских аэропортов, в том числе в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Росавиация регулярно продлевает срок запрета на отправку и прием самолетов в этих аэропортах. В последний раз ограничение было продлено до 9 ноября.

Правительство продлило программу субсидирования 11 закрытых аэропортов, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила сегодня пресс-служба правительства.

"Речь идёт о частичном возмещении операционных расходов аэропортов в период режима временных ограничений на полёты. Субсидии в рамках этой меры поддержки получают воздушные гавани в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Федеральное финансирование позволяет аэропортам сохранять персонал и обслуживание инфраструктуры, в 2022 году на эти цели было направлено более 7,6 миллиарда рублей, отмечается в публикации.

Первоначально программа предусматривала субсидирование аэропортов по сентябрь включительно, теперь она действует до 1 декабря и предусматривает субсидии за октябрь и ноябрь, указано в тексте постановления, размещенного на сайте правительства.

Напомним, в мае закрытым аэропортам были выплачены за март и апрель 1,3 миллиарда рублей по программе субсидирования, а всего на март-июнь было выделено 3,1 миллиарда рублей. Эти меры поддержки позволили закрытым аэропортам обеспечить содержание аэропортовой инфраструктуры и сохранить персонал, отчиталась Росавиация 1 августа.

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