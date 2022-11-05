Жители ростовских поселков пожаловались на проблемы с транспортной доступностью

05 ноября 2022, 06:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После открытия развязки на северном обходе Ростова-на-Дону был закрыт отбойником съезд к двум поселкам. Их жители пожаловались, что из-за этого к ним не ездят экстренные службы, а им самим приходится тратить на дорогу в Ростов-на-Дону и административный центр Мясниковского района село Чалтырь двое больше времени.

На трассе Е-58 из Ростова-на-Дону в Таганрог после открытия участка северного обхода теперь установлен отбойник. Раньше жители поселка Озерный и дачного некоммерческого товарищества "Темерник", где проживает не менее четырех тысяч человек, делали разворот для того, чтобы попасть в Ростов, или попасть из Чалтыря домой. Теперь они вынуждены ехать до Чалтыря, и дорога, которая ранее занимала минут 10, теперь занимает около получаса. Аналогично увеличилась дорога и для тех, кто хочет приехать из Чалтыря - им приходится ехать до разворота почти у Ростова-на-Дону, пишет Telegram-канал "Don Mash".

Об окончании строительства северного обхода Ростова-на-Дону губернатор отчитался в своем Telegram-канале. Произошло это в конце октября, однако отбойник, ставший предметом критики, был установлен позднее. После этого жители Озерного и "Темерника" стали писать Голубеву критические комментарии (235 комментариев по данным на 06.00 мск сегодня, 5 ноября).

"Почему-то не подумали о жителях поселка Озерного, оставив без разворотов. Теперь, чтобы отвезти ребенка в школу или садик в Чалтырь, вместо 20 минут на дорогу туда-обратно приходится тратить как минимум час. Умные люди-проектировщики данной развязки не сделали разворот-"бабочку" и теперь нужно ехать на разворот на поворот Ленинавана", - пожаловалась lyudmilasar1987.

"ДНП поселок Озерный теперь отрезан, у нас был разворот в обе стороны. Что нам делать, как попасть домой? "Скорая" и пожарная будет ехать через Ростов? А мы в Ростов через Чалтырь?" - задается вопросом Babenko Roman.

"Вызывала "скорую" в посёлок Озерный, а меня "очень "попросили", если есть возможность, приехать к ним на своей машине, потому что доехать в посёлок большая проблема!" - пожаловалась Татьяна.

"Изначально в проекте был разворот для жителей Озерного и Темерницкого. На этапе проекта нам обещали, что разворот в Ростов и из Чалтыря нам оставят. А что теперь? Вместо 5 км из поликлиники надо ехать 25 км. И перед Ростовом всегда пробка", - сообщила Наталья Зинчук.

"Нет поворотов с ДНП Поселок Озерный на Ростов - только через Чалтырь. И с Чалтыря попасть в Озерный можно только на повороте в Ленинаван (при въезде в Ростов пробка на 20-40 мин - ее отстоять надо). Отрезаны два посёлка Озерный и Темерник. Что делать людям? Порядка 3,5-4 тыс. человек", - подтверждает Марина Гавриленко.

"Ради 3000 жителей на федералке никто не будет бабочку строить. А разворот в разрыве - штука опасная, в одном уровне вообще по-хорошему не должно быть пересечений", - поддержал решение властей Adrian Shumakov.

Аналогичные жалобы жители Озерного и "Темерника" оставляют и под другими публикациями Голубева.

По данным источника, знакомого с ситуацией, о закрытии съездов было известно с первого дня строительства. "Это федеральная трасса. На участке, который был двухполосным, а стал четырехполосным, таких левых поворотов быть вообще не должно по нормативам. Переезд (то есть расстояние, которое жители поселков должны преодолеть для разворота) там получается минимальным, около пяти-шести километров", - приводит его слова 4 ноября 1rnd.ru.

В министерстве транспорта Ростовской области также сообщили, что данный участок был аварийноопасным. "Для сохранения левого поворота требовалось строительство транспортной развязки в разных уровнях. Учитывая расположение основной развязки и требования о расстоянии между развязками не менее пяти километров принято решение о ликвидации существующего пересечения с сохранением только правых поворотов", - цитирует издание слова представителя ведомства.

По данным чиновников, вопрос транспортной доступности жителей поселков будет решен с открытием Западной хорды, которое запланировано на 2024 год. "Автодорога предусматривает указанную возможность за счет разворотной развязки в разных уровнях на первом километре бывшего полигона ТБО", - приводит слова чиновников donnews.ru.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", Федеральная антимонопольная служба 7 октября выявила нарушения при проведении конкурса на поиск компании, которая должна была начать строительство Западной хорды.

Жители микрорайона Левенцовский неоднократно выступали против строительства вдоль его западной границы участка Ростовского транспортного кольца. Строительство Западной хорды было запланировано в 2022 году, протяженность составит 13,5 километра.

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