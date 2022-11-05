Сочинцы сочли неуместным празднование Дня народного единства

05 ноября 2022, 04:24

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Празднование Дня народного единства во время вооруженного конфликта, экономических потрясений и произвола местных чиновников неуместно, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители Сочи.

Как писал "Кавказский узел", День народного единства в 2021 году сочинцы отметили сбором подписей против требования властей о предъявлении QR-кодов для посещения общественных мест.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник приурочен к дате освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Вместе с назначением этого праздника был отменен выходной день 7 ноября, приходившийся на годовщину революции 1917 года.

В Сочи празднование Дня народного единства началось с утра 4 ноября. На Площади Флага состоялся вынос и водружение флага России, проведено парадное построение и флешмоб, участники которого выстроились в виде фразы "Мы вместе", передает корреспондент "Кавказского узла".

По словам сотрудника мэрии Сочи, в честь Дня народного единства сегодня, 5 ноября ночью в музеях города проходит ежегодная акция "Ночь искусств".

Сколько человек приняли участие в праздновании, сотрудник мэрии сказать затруднился, так как пока неизвестно, сколько людей посетят музеи сегодня ночью. «Возможно, эта цифра будет озвучена после окончания ночного посещения жителями и гостями курорта музеев курорта», - отметил он.

Участники парадного построения и флешмоба на Площади Флага признались корреспонденту "Кавказского узла", что поступило указание властей принять участие в торжественном мероприятии.

Зрители, которые присутствовали на торжественных мероприятиях, сказали корреспонденту "Кавказского узла", что участников было больше, чем зрителей.

28-летний Сергей Щукин признался, что попал на площадь случайно - просто проходил мимо и услышал шум. "Такое празднование совершенно неуместно в столь сложное для страны время", - заявил он, добавив, что "деньги тратятся на проведение каких-то показушных праздников".

Пенсионерка Татьяна Курина придерживается такого же мнения. "Совершенно нет необходимости праздновать с такой помпой. Никакой радости нет <...> Многие сами не знают, что они празднуют, или не понимают, что никакого единства нет и быть не может, когда льется кровь", - сказала она.

"Более уместным было бы провести день траура", - считает 30-летний Виктор Снежко.

День народного единства праздновали и на уличной сцене Южного молла Приморской набережной - рядом с морским вокзалом. По оценке полиции, здесь собрались около 1000 человек. Перед зрителями выступили творческие национальные коллективы Сочи.

20-летняя Евгения Окопян рассказала, что ей «понравился праздник тем, что национальные коллективы Сочи смогли выступить и показать свое умение».

Светлана Серова считает неуместным праздновать День народного единства тогда, как на самом деле никакого единства у народа нет. «Почему то на Дне единства не сказали, что власть, состоящая из разных непорядочных чинуш, пользуется удобным моментом и тихо отнимает у людей через суды землю, которую садоводы и фермеры обрабатывают много лет. Почему-то не говорят о единстве, когда отключают сутками воду или годами не ремонтируют дороги и теплотрассы. Не рассказывают о единстве, когда рубят наши деревья и застраивают земли сельхозназначения домами», - заявила она.

40-летний Сергей также считает, что подобные празднования в такое время - "пир во время чумы".

Рядом с площадью Южного мола организаторы праздника из мэрии установили стенды с Героями России», начиная с времен Великой Отечественной войны и заканчивая специальной военной операцией в Украине.

32 -летняя Марина Савина рассказала, что прочла объявление о бесплатном посещении музеев ночью в рамках, обязательно пойдет ночью с подругой и обойдет все музеи, какие успеет. «Не хочу тратить свои деньги, их и так мало. Воспользуемся бесплатной возможностью»,- сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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