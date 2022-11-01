01 ноября 2022, 15:52

Оппозиционер Эмин Ахундов отпущен из полиции

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эмин Ахундов отпущен из полиции без применения мер административного взыскания. При этом он подтвердил, что задержание было связано с публикацией поста в социальной сети.

Как писал «Кавказский узел», Эмин Ахундов был задержан вечером 31 октября. В пресс-службе МВД Азербайджана пояснили, что Эмин Ахундов "был вызван в полицию в связи с его публикацией в социальных сетях" и «в настоящее время ведется расследование". 

1 ноября в 15.30 (14.30 по мск) Ахундов был отпущен из полиции, сообщил сам активист корреспонденту «Кавказского узла».

Он пояснил, что был увезен в Апшеронское управление полиции вечером 31 октября в связи с публикацией поста в Facebook*. По словам активиста, в управлении ему предъявили претензии в связи с публикацией о действиях сотрудников полиции.

«Они, кажется, были не в курсе, что я удалил этот пост. Против меня сначала хотели составить протокол о совершении правонарушения по ст. 535.1 (не повиновение полиции) КоАП Азербайджана, что могло грозить арестом. Меня всю ночь продержали в полиции. Однако сегодня меня отпустили без применения каких-либо мер наказания», - сказал Ахундов.

Юрист, бывший член коллегии адвокатов Намизад Сафаров считает неправомерным задержание активиста из поста в социальных сетях.

«Полиция не должна заниматься такими вещами. Если есть претензии по содержанию, есть предусмотренные законом средства. Надо в первую очередь обратиться к пользователю и, предоставив убедительные доказательства недостоверности опубликованной им информации, попросить его удалить пост. Если это не будет сделано, то уже заинтересованная сторона может обратиться в суд. В данном случае пост был уже удален. Поэтому получается, что человека 12-15 часов необоснованно содержали под стражей», - сказал юрист.   

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

01 ноября 2022, 16:37

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