01 ноября 2022, 09:47

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ограничения на работу аэропортов Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты продлены до 9 ноября, сообщила Росавиация.

Как писал "Кавказский узел", со 2 марта в связи с военной операцией на Украине приостановлена работа 11 российских аэропортов, в том числе в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Росавиация регулярно продлевает срок запрета на отправку и прием самолетов в этих аэропортах. В последний раз ограничение было продлено до 3 ноября.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 9 ноября 03:45 мск. "Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Росавиации.

По данным ведомства, российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Владельцы иностранных круизных судов отказались от контрактов с портом Сочи", "Очереди в аэропорту Сочи возмутили пользователей Telegram", "Дефицит билетов при высоких ценах на рейсы в Ереван и Баку возник на фоне мобилизации".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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