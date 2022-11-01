Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России

01 ноября 2022, 09:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ограничения на работу аэропортов Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты продлены до 9 ноября, сообщила Росавиация.

Как писал "Кавказский узел", со 2 марта в связи с военной операцией на Украине приостановлена работа 11 российских аэропортов, в том числе в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Росавиация регулярно продлевает срок запрета на отправку и прием самолетов в этих аэропортах. В последний раз ограничение было продлено до 3 ноября.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 9 ноября 03:45 мск. "Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Росавиации.

По данным ведомства, российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.