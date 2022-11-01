01 ноября 2022, 10:35

Житель Волгоградской области погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

32-летний житель Котовского района Евгений Костриков погиб на Украине, сообщили местные власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 140 уроженцев Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 октября стало известно о гибели на Украине военного из Камышина Дмитрия Сысоева. Он стал по меньшей мере 139-м уроженцем Волгоградской области, чью гибель в военной операции официально подтвердили власти.

Во время спецоперации на Украине погиб 32-летний житель Котовского района Волгоградской области Евгений Костриков. Эту информацию подтвердил глава Лапшинского сельского поселения Владимир Рублев, сообщил 31 октября "Волгоград Онлайн".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 140 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"На Украине погиб военврач из Волгограда", "Мобилизованный отец троих детей из Пролетарска погиб на Украине", "Стало известно о гибели на Украине четырех ростовчан".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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