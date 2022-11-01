Сотрудница таганрогского авиазавода осуждена за присвоение деталей самолетов

01 ноября 2022, 04:10

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Комплектовщица Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева приговорена к году колонии за то, что сдавала детали на металл.

Сотрудница Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М.Бериева была обвинена в присвоении имущества предприятия (часть 4 статьи 160 УК РФ).

По данным правоохранительных органов, комплектовщик авиационной техники Татьяна Роженцева сдавала детали на металл, чем нанесла предприятию ущерб на 1,2 миллиона рублей, пишет 31 октября "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ростовской области.

Таганрогский городской суд Ростовской области назначил ей один год и шесть месяцев колонии общего режима, однако Ростовский областной суд сократил его до года колонии, сообщает 1rnd.ru.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Роженцевой и ее официальных представителей по поводу приговора.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 августа суд в Таганроге приговорил бывшего генерального директора "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М.Бериева" Юрия Грудинина к двум годам и шести месяцам колонии по обвинению в двух эпизодах мошенничества на общую сумму 5,1 миллиона рублей. 10 октября Ростовский областной суд оставил приговор в силе.

Предшественник Грудинина на посту генерального директора ОАО "ТАНТК имени Бериева" Игорь Гаривадский 12 августа 2019 года был приговорен к двум годам колонии за срыв оборонного контракта, 17 октября 2019 года Ростовский областной суд оставил приговор в силе.

В 2021 году в отношении жителя Таганрога Жоры Хачунца было возбуждено уголовное дело о краже оборудования с самолета "судного дня" направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Самолет находился в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева (ТАНТК) на плановом обслуживании. На месте кражи аппаратуры обнаружены следы ДНК подозреваемого по делу Жоры Хачунца, а также сотрудника авиазавода. 28 июля суд в Таганроге приговорил Хачунца к четырем годам колонии.

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