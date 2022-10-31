Житель Астраханской области заподозрен в дискредитации армии

31 октября 2022, 22:20

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Протокол в отношении жителя Астраханской области Николая Нечаева по статье о дискредитации армии поступил в Ахтубинский райсуд.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). В Астраханской области 20 октября три местные жительницы Светлана Мулдагалиева, Анна Попова и Ирина Шаломская были оштрафованы по данной статье.

Протокол по административной статье о дискредитации армии (статья 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) в отношении Николая Нечаева поступил в Ахтубинский районный суд , сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как следует из карточки дела на сайте суда, рассмотрение протокола назначено на 3 ноября.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.