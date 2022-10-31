Судейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

31 октября 2022, 18:46

Житель Ессентуков оштрафован за комментарий в соцсети

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Суд приговорил к штрафу жителя Ессентуков, посчитав оправданием теракта его комментарий в соцсети.

26-летний житель Ессентуков признан виновным в публичном оправдании терроризма по статье 205.2 УК РФ, суд приговорил его к штрафу, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Ставрополью.

Судья согласился с версией следствия о том, что в декабре 2018 года обвиняемый опубликовал в соцсети под публикацией о теракте комментарий, в котором "выразил одобрение совершенному поступку". "Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Какой суд рассматривал дело и какой штраф назначен подсудимому, управление СКР не уточнило. О передаче этого дела в суд ведомство сообщало на своем сайте 28 июля, в публикации также не было указано, в какой суд направлено дело. Однако в ней уточнялось, что 26-летний житель Ессентуков обвинен по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета).

Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период от трех до пяти лет. Другое наказание, предусмотренное этой частью статьи, - лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Ставрополья оштрафован за оправдание терроризма", "Комментарий о задержании жителя Ставрополя обернулся уголовным обвинением", "Журналистка Светлана Прокопьева осуждена по делу об оправдании терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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