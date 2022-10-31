Отменен оправдательный приговор Магомеду Сулейманову

31 октября 2022, 17:00

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Апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор бывшему врио мэра Махачкалы Магомеду Сулейманову и вернула дело в районный суд.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля Советский райсуд Махачкалы полностью оправдал Магомеда Сулейманова, обвиненного по двум уголовным делам в превышении полномочий на посту врио мэра Махачкалы и в использовании служебных полномочий в корыстных целях в должности директора фонда обязательного медицинского страхования Дагестана.

По версии следствия, Сулейманов как врио мэра Махачкалы в 2016 году передал в собственность ОАО "Даггаз" по заниженной цене земельный участок кадастровой стоимостью более 96 миллионов рублей, который затем был продан. Кроме того, Сулейманов обвинялся в том, что, являясь директором территориального ФОМС, принуждал руководителей частных медучреждений открывать расчетные счета в банке, учредители которого были аффилированными с Сулеймановым. Суд решил, что решение о предоставлении земельного участка чиновник принял на законных основаниях, а вину Сулейманова по делу об использовании служебных полномочий из корыстной заинтересованности суд счел недоказанной.

Верховный суд Дагестана, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, отменил оправдательный приговор Магомеду Сулейманову, сообщила пресс-служба суда.

"Верховный суд Дагестана, указав, что судом первой инстанции допущены существенные нарушения норм уголовно-процессуального закона, выразившиеся в ненадлежащей оценке доказательств по делу, отменил приговор районного суда и передал дело на новое судебное рассмотрение в тот же суд иным составом суда", - цитирует сегодня сообщение пресс-службы "Молодежь Дагестана".

Напомним, оправдательные приговоры дагестанским чиновникам крайне редки, прокомментировал в июле приговор Сулейманову заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов после приговора чиновнику предположил, что правоохранительная система не допустит полного оправдания Сулейманова, так как это будет "ударом по системе".

Магомед Сулейманов руководил администрацией Махачкалы с апреля 2014 года, а на должность директора территориального ФОМС был назначен в июле 2015 года после того, как добровольно сложил с себя полномочия мэра. При этом его отставку анонсировал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. "Он полностью потерял доверие не только главы республики, но и правительства в целом", – заявил тогда Абдулатипов. Сулейманов был задержан и арестован 17 августа 2018 года.

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