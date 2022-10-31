Очередь грузовиков на Керченскую переправу сократилась почти вдвое

31 октября 2022, 11:14

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380 грузовиков остаются в очереди на паромы Керченской переправы, сообщил оперштаб Кубани. Днем ранее на переправе было 600 большегрузов.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября количество большегрузов, которые стоят в очередь на паромы Керченской переправы, сократилось до 600 машин, рапортовал оперштаб Краснодарского края. Некоторые водители фур пожаловались на длительное ожидание.

С 27 октября на паромах Керченской переправы решено перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально-значимыми товарами, а остальные грузы можно возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах. Минтранс России сообщил, что проезд грузовиков по Крымскому мосту будет возобновлен не ранее декабря.

"Утром 31 октября в очереди на Керченскую паромную переправу остаются 380 грузовиков, в основном, на парковках Темрюкского района", - сказано в сообщении, опубликованном в 08:29 мск в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

По данным штаба, на стоянках работают пункты обогрева, организовано бесплатное горячее питание, волонтеры раздают водителям воду и чай.

Напомним, 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились. Паромная переправа начала работу на следующий день.

До открытия моста из Краснодарского края в Крым паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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