Шесть человек задержаны в Грузии за незаконное хранение оружия

31 октября 2022, 06:15

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В шести регионах Грузии силовики задержали шестерых человек, у которых найдены автоматы, пистолеты и боеприпасы.

Сотрудники грузинской полиции провели в Тбилиси и регионах страны выявили группу лиц, которые хранили незаконного огнестрельное оружие и боеприпасы.

Проверки были проведены, помимо Тбилиси, в Кахетии, Самцхе-Джавахети, Раче-Лечхуми, Квемо-Сванети и Имеретии. Задержаны шесть человек, самому младшему - 29 лет, старшему - 58 лет, пишет 30 октября "Грузия-онлайн".

У задержанных были изъяты автоматы, пистолеты, револьвер, десятки патронов и обойм. Им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщают "Новости-Грузия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 октября полиция Грузии начала расследование дела о взрыве гранаты на улице Лагидзе в центре Тбилиси, при котором пострадали три человека. Уголовное дело возбуждено по статьям о хранении и ношении взрывного устройства и попытке убийства двух и более человек. 23 октября по делу был задержан Леван Мартиашвили, который заявил, что применил гранату для самообороны.

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