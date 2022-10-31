31 октября 2022, 05:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил волгоградским следователям доложить о ходе расследования коммунальной аварии в Волгограде, из-за которой без воды остались почти 200 тысяч человек. Из-за отсутствия воды на дистанционное обучение переведен Волгоградский госуниверситет, а в некоторых школах раньше начались каникулы.

Как сообщал "Кавказский узел", без воды из-за аварии на сливном коллекторе по состоянию на 29 октября оставались около 190 тысяч жителей Ворошиловского и Советского районов Волгограда, там введен режим чрезвычайной ситуации. По данным местных властей, часть канализационного коллектора, из-за повреждения которого без воды остались жители двух районов Волгограда, вместо бетона была сделана из металла, что является нарушением технологии. Металлическая труба была сильно изношена и проломилась под весом намокшего от дождей грунта.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с водоснабжением Волгограда, пишут 30 октября "Новости Волгограда".

Волгоградские следователи проводят проверку произошедшего по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

С 31 октября образовательные учреждения Ворошиловского и Советского районов Волгограда переведены на особые режимы работы. В частности, Волгоградский госуниверситет, а также колледж при университете и Дом научной коллаборации проведут занятия в онлайн-формате. В связи с ситуацией с подачей воды был перенесен традиционный День открытых дверей в университете, сообщает 102.ru.

Кроме того, некоторые в некоторых школах будут увеличены каникулы за счет сегодняшнего дня, 31 октября.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание оперативного штаба, на котором заявил, что произошедшая авария стала одной из самых масштабных за последние десятилетия. По его словам, специалисты уже приступили к первому этапу восстановления канализационной системы.

Напомним, 28 октября волгоградцы пожаловались на плохую организацию подвоза воды, подача которой была прекращена после аварии на сливном коллекторе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.